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Злочинність
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Житель Румунії незаконно вивозив закордон українців за $5000, - Генпрокуратура

Генпрокуратура, Румунія, чоловіки призовного віку
Фото: Офіс Генерального прокурора України

Громадянин Республіки Румунія організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців. Свої послуги оцінював у 5000 доларів. 

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора. 

Зазначається, що 6 травня чоловік планував незаконно переправити до Румунії двох військовозобов’язаних українців на власному авто. При проходженні паспортного контролю у МПП "Порубне" у Чернівецькій області, пред’явив працівнику ДПСУ для перевірки паспорти двох своїх пасажирів, виданих на сторонніх осіб – громадян Румунії. Свої послуги оцінював у 5000 доларів США з особи. 

Підозрюваного було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Фото 2 — Житель Румунії незаконно вивозив закордон українців за $5000, - Генпрокуратура
Фото 3 — Житель Румунії незаконно вивозив закордон українців за $5000, - Генпрокуратура

Нагадаємо, у Львові 7 травня поліція затримала чоловіка, який організував нелегальне переправлення чоловіків через кордон до країн Євросоюзу, вимагаючи за цю послугу 7 тисяч доларів. Зловмисник забезпечував чоловіків необхідними фальшивими документами, що дозволяли їм безперешкодно виїхати за кордон.

Автор:
Анастасія Дєдковська