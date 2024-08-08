Биткоин как стратегический резервный актив: новая эра финансов

Утверждение о зрелости криптоактивов трудно отрицать. Теперь, с недавним одобрением SEC спотовых ETF на биткоин и эфир, их присутствие в традиционных финансовых рынках стало более значительным. Недавно кандидаты в президенты США, Дональд Трамп и Роберт Ф. Кеннеди-младший пообещали создать национальный резерв биткоинов. Эта инициатива состоялась после заявления Ларри Финка, генерального директора BlackRock, что биткоин является легитимным финансовым инструментом. Такие действия повышают легитимизацию цифровых активов.

За последние пятнадцать лет биткоин продемонстрировал значительную стабильность и устойчивость, подвергая сомнению традиционные финансовые парадигмы. Исследования Fidelity Investments подчеркивают тенденцию к снижению волатильности биткоина, что укрепляет его статус как надежного средства сохранения стоимости. По данным Longtermtrends , коэффициент корреляции между биткоином и золотом составляет 0,91, что подчеркивает потенциал биткоина как хеджа, отражая способность золота улучшать профиль риска-вознаграждения для разных заинтересованных сторон, от индивидуальных инвесторов до национальных правительств.

Преимущества биткоина как стратегического актива

Защита от инфляции и сохранение стоимости

Биткоин имеет ограниченное предложение, что создает дефицит и защищает его от обесценивания. В мире, где инфляция может быстро уничтожить сбережения, биткоин становится привлекательным вариантом для долгосрочного хранения стоимости.

Легитимизация как класс активов

Одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) спотовых ETF на биткоин и поддержка институтов подтверждают его легитимность. Это делает биткоин более привлекательным для крупных инвесторов, ищущих надежные и регулируемые инвестиционные возможности.

Независимость и геополитическая стабильность

Биткоин не подлежит влиянию правительств, что делает его привлекательным в условиях снижения доверия к традиционным валютам. Во времена политической или экономической нестабильности, когда фиатные валюты могут терять свою стоимость, биткоин остается стабильным активом. Биткоин не зависит от национальных кризисов, политических переворотов или экономических санкций. Это делает его надежным активом в условиях глобальной нестабильности, когда другие формы богатства могут быть уязвимы для конфискации или заморозки.

Снижение банковских рисков

Децентрализация биткоина снижает риски, связанные с традиционными банковскими учреждениями. Это означает, что владельцы биткоинов не зависят от банковских посредников и могут сохранять свои активы напрямую.

Законодательные и политические вызовы

Внедрение национального резерва биткоинов требует значительных законодательных изменений, которые могут столкнуться с сопротивлением. Сенатор Вайоминга Синтия Луммис представила законопроект о создании стратегического резерва биткоинов. Этот законопроект предполагает создание "децентрализованной безопасной сети хранилищ биткоинов", которая будет руководствоваться Министерством финансов США. Согласно плану, в этот резерв должно быть накоплено 1 миллион биткоинов, что составляет примерно 5% от их общего количества.

Легитимизация биткоина будет способствовать его распространению среди институциональных инвесторов и более широкого рынка. Это может стимулировать инновации в технологиях сохранения и безопасности биткоинов. К примеру, создание стратегического резерва в США, где планируется использовать существующие фонды Министерства финансов для приобретения биткоинов в количествах, соответствующих золотым резервам США, может способствовать развитию новых технологий безопасности и хранения.

При этом, биткоин остается волатильным активом, что создает риски для национального резерва. Повышенное внимание может привести к строгим регуляциям, ограничивая использование криптовалют. Исследования показывают, что хотя волатильность биткоина снижается, он все еще остается более рискованным активом по сравнению с традиционными средствами сохранения стоимости, такими как золото.

Опыт других стран и компаний

Сальвадор стал первой страной, которая сделала биткоин легальным платежным средством, переместив 5825 биткоинов в холодное хранилище стоимостью более 405 миллионов долларов. Это демонстрирует возможности для других стран, которые могут использовать опыт Сальвадора для внедрения своих стратегических резервов биткоинов.

Semler Scientific приобрели 581 биткоин, теперь оцениваются в 40 миллионов долларов. Beck&Boulow перевели 20% своих активов в биткоин и принимают его как средство платежа. Metaplanet приобрели биткоин на сумму 7.2 миллиона долларов. Mogo включили биткоин и спотовые ETF на биткоин в свою стратегию с начальными инвестициями до 5 миллионов долларов.

Растущее признание биткоина среди политических и экономических лидеров, а также инициативы по созданию национальных резервов повышают его статус как легитимного финансового инструмента. Это создает предпосылки для большей ясности в регулировании и способствует структурным изменениям рынка криптовалют, обеспечивая его долгосрочное развитие. Биткоин может стать ключевым элементом в формировании нового мирового порядка, где децентрализованные активы будут играть важную роль в глобальной финансовой системе.