Біткоїн як стратегічний резервний актив: нова ера фінансів

Твердження про зрілість криптоактивів важко заперечити. Тепер, з нещодавнім схваленням SEC спотових ETF на біткоїн та ефір, їхня присутність у традиційних фінансових ринках стала значнішою. Нещодавно кандидати в президенти США, Дональд Трамп і Роберт Ф. Кеннеді-молодший, пообіцяли створити національний резерв біткоїнів. Ця ініціатива відбулася після заяви Ларрі Фінка, генерального директора BlackRock, що біткоїн є легітимним фінансовим інструментом. Такі події підвищують легітимізацію цифрових активів.

За останні п'ятнадцять років біткоїн продемонстрував значну стабільність та стійкість, ставлячи під сумнів традиційні фінансові парадигми. Дослідження Fidelity Investments підкреслюють тенденцію до зниження волатильності біткоїна, що зміцнює його статус як надійного засобу збереження вартості. За даними Longtermtrends, коефіцієнт кореляції між біткоїном і золотом становить 0,91, що підкреслює потенціал біткоїна як хеджу, відображаючи здатність золота покращувати профіль ризику-винагороди для різних зацікавлених сторін, від індивідуальних інвесторів до національних урядів.

Переваги біткоїна як стратегічного активу

Захист від інфляції та збереження вартості

Біткоїн має обмежену пропозицію, що створює дефіцит і захищає його від знецінення. У світі, де інфляція може швидко знищити заощадження, біткоїн стає привабливим варіантом для довгострокового зберігання вартості.

Легітимізація як клас активів

Схвалення Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) спотових ETF на біткоїн і підтримка інституцій підтверджують його легітимність. Це робить біткоїн більш привабливим для великих інвесторів, які шукають надійні та регульовані інвестиційні можливості.

Незалежність та геополітична стабільність

Біткоїн не підлягає впливу урядів, що робить його привабливим в умовах зниження довіри до традиційних валют. У часи політичної або економічної нестабільності, коли фіатні валюти можуть втрачати свою вартість, біткоїн залишається стабільним активом. Біткоїн не залежить від національних криз, політичних переворотів чи економічних санкцій. Це робить його надійним активом в умовах глобальної нестабільності, коли інші форми багатства можуть бути вразливими до конфіскації або замороження.

Зниження банківських ризиків

Децентралізація біткоїна знижує ризики, пов'язані з традиційними банківськими установами. Це означає, що власники біткоїнів не залежать від банківських посередників і можуть зберігати свої активи безпосередньо.

Законодавчі та політичні виклики

Впровадження національного резерву біткоїнів потребує значних законодавчих змін, що може зіткнутися з опором. Сенатор Вайомінгу Синтія Лумміс представила законопроєкт про створення стратегічного резерву біткоїнів. Цей законопроєкт передбачає створення "децентралізованої безпечної мережі сховищ біткоїнів", яка буде керуватися Міністерством фінансів США. Згідно з планом, до цього резерву повинно бути накопичено 1 мільйон біткоїнів, що складає приблизно 5% від їх загальної кількості.

Легітимізація біткоїна сприятиме його поширенню серед інституційних інвесторів і ширшого ринку. Це може стимулювати інновації в технологіях збереження та безпеки біткоїнів. Наприклад, створення стратегічного резерву в США, де планується використовувати існуючі фонди Міністерства фінансів для придбання біткоїнів у кількостях, що відповідають золотим резервам США, може сприяти розвитку нових технологій безпеки та зберігання.

Попри все, біткоїн залишається волатильним активом, що створює ризики для національного резерву. Підвищена увага може призвести до суворих регуляцій, обмежуючи використання криптовалют. Дослідження показують, що, хоча волатильність біткоїна знижується, він все ще залишається більш ризикованим активом порівняно з традиційними засобами збереження вартості, такими як золото.

Досвід інших країн та компаній

Сальвадор став першою країною, яка зробила біткоїн легальним платіжним засобом, перемістивши 5825 біткоїнів у холодне сховище, вартістю понад 405 мільйонів доларів. Це демонструє можливості для інших країн, які можуть скористатися досвідом Сальвадору для впровадження своїх стратегічних резервів біткоїнів.

Semler Scientific придбали 581 біткоїн, тепер оцінюються у 40 мільйонів доларів. Beck & Bulow перевели 20% своїх активів у біткоїн і приймають його як засіб платежу. Metaplanet придбали біткоїн на суму 7.2 мільйона доларів. Mogo включили біткоїн та спотові ETF на біткоїн у свою стратегію з початковими інвестиціями до 5 мільйонів доларів.

Зростаюче визнання біткоїна серед політичних та економічних лідерів, а також ініціативи щодо створення національних резервів, підвищують його статус як легітимного фінансового інструменту. Це створює передумови для більшої ясності в регулюванні та сприяє структурним змінам на ринку криптовалют, забезпечуючи його довгостроковий розвиток. Біткоїн може стати ключовим елементом у формуванні нового світового порядку, де децентралізовані активи відіграватимуть важливу роль у глобальній фінансовій системі.