Ethereum-ETF поможет росту курса криптовалют на 50% - оценки эксперта

Старт Ethereum-ETF может стимулировать рост рынка криптовалют еще на 40-50% осенью. То есть, в октябре Ethereum может стоить $5500, а Bitcoin – $100 тыс. Такие прогнозы в комментарии Delo.ua предоставила CO-CEO, основатель компании SpiceProp Наталья Бойко.

"Для криптовалютного рынка это хорошая новость. Не стоит учитывать некоторое снижение котировок. Инвесторы сейчас действуют в логике: "покупай на слухах – продавай на фактах". Но как только фонды запустятся, деньги у них пойдут и рост котировок возобновится", - говорит Бойко.

Как напоминает эксперт, заявки на создание спотовых Ethereum-ETF в мае 2024 года, эмитенты подавали еще прошлой осенью. SEC (Комиссия по ценным бумагам США) до февраля вела достаточно активную работу по ним. Очевидно, это связано с одобрением спотовых Bitcoin-ETF в январе этого года.

Впоследствии активность американского регулятора остановилась. Bloomberg снизила вероятность положительного решения в мае с 75 до 20%. И до середины мая ситуация сохранялась в замороженном состоянии. Никто не верил, что SEC одобрит биржевые фонды этого месяца", - отметила Бойко.

По ее словам, первый дедлайн был назначен по заявке от VanEck на 23 мая. Второй дедлайн касался фонда ARK/21 Shares на 24 мая. Из-за платформы ставок Polymarket инвесторы оценивали вероятность положительного результата всего в 10%.

Вечером 20 мая ситуация резко изменилась. SEC неожиданно запросила эмитенты обновления заявок на Ethereum-ETF. В США ранее было принято несколько судебных решений, из которых явствовало, что возможные претензии SEC к Ethereum (ETH) как к ценной бумаге не состоялись. И регулятор решил капитулировать", - продолжает Бойко.

В результате 23 мая были одобрены все 8 заявок на создание спотовых Ethereum-ETF. Однако из-за того, что SEC приняла решение всего за несколько дней, необходимые формы оказались не заполненными. Потому одобрение фондов и их запуск разделились, обращает внимание эксперт.

"В настоящий момент все 8 эмитентов обновляют бумаги и в течение нескольких недель должны получить разрешение на полноценный запуск спотовых акций Ethereum-ETF. После чего у них начнут поступать средства инвесторов", – объясняет Бойко.

Как отреагировало цифровое серебро на принятие Ethereum-ETF

Согласно данным Coinmarketcap, запуск Ethereum-ETF от 23 мая помог эфиру возрасти до пиковых $3933. Позже цифровое серебро немного успокоилось и торговалось на уровне $3691. Рекордных показателей курс эфира достиг $4066. Но у монеты большой потенциал для роста, поскольку за последний год проект поднялся в цене на 103%.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua, решение SEC по запуску Ethereum-ETF станет положительным шагом не только для развития криптоиндустрии и новых инвестиций в сегмент, но и для роста цифрового серебра в цене. И этот позитив очень важен, даже не смотря на сложность и запутанность решения американского регулятора.

Как и для Биткоина, открываются новые возможности для инвестирования в эфир через традиционные для розничных инвесторов инструменты – ETF. Это новый приток капитала, новый импульс. Фактический запуск инвестфондов заведет Эфир в полную зависимость от движения капитала этих фондов, как это сейчас происходит с Биткоином", – говорит Шевчишин.

Так какой потенциал у курса эфира? Как уже ранее писало издание Delo.ua, аналитическая группа Finder, которая проводила опрос 31-го криптоэксперта в апреле 2024 года, считает, что до конца 2024 года ETH будет стоить $5710, а к 2025 году – $7996, а к 2030 году – $29.

Подробнее о деталях запуска нового инвестинструмента в Ethereum-ETF, читайте в материале Delo.ua "В США согласовали запуск спотовых Ethereum-ETF, но торги могут начаться через несколько недель".