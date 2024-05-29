Ethereum-ETF допоможе росту курсу криптовалют на 50% - оцінки експерта

Старт Ethereum-ETF може стимулювати зростання ринку криптовалют ще на 40-50% восени. Тобто, у жовтні Ethereum може коштувати $5500, а Bitcoin - $100 тис. Такі прогнози в коментарі Delo.ua надала CO-CEO, засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко.

"Для криптовалютного ринку це хороша новина. Не варто зважати на деяке зниження котирувань. Інвестори зараз діють у логіці: "купуй на чутках - продавай на фактах". Але щойно фонди запустяться, гроші в них підуть і зростання котирувань відновиться", - говорить Бойко.

Як нагадує експерт, заявки на створення спотових Ethereum-ETF у травні 2024 року, емітенти подавали ще минулої осені. SEC (Комісія з цінних паперів США) до лютого вела досить активну роботу з них. Очевидно, це було пов'язано зі схваленням спотових Bitcoin-ETF у січні цього року.

"Згодом активність американського регулятора зупинилася. Bloomberg знизила ймовірність позитивного рішення у травні з 75% до 20%. І до середини травня ситуація зберігалася у замороженому стані. Ніхто не вірив, що SEC схвалить біржові фонди цього місяця", - відмітила Бойко.

За її словами, перший дедлайн було призначено за заявкою від VanEck на 23 травня. Другий дедлайн стосувався фонду ARK/21 Shares на 24 травня. Через платформу ставок Polymarket інвестори оцінювали ймовірність позитивного результату лише у 10%.

"Ввечері 20 травня ситуація різко змінилася. SEC несподівано запросила емітенти оновлення заявок на Ethereum-ETF. У США раніше було прийнято кілька судових рішень, з яких випливало, що можливі претензії SEC до Ethereum (ETH) як до цінного паперу не відбулися. І регулятор вирішив капітулювати", - продовжує Бойко.

У результаті 23 травня схвалено всі 8 заявок на створення спотових Ethereum-ETF. Однак через те, що SEC прийняла рішення всього за кілька днів, необхідні форми виявилися не заповненими. Тому схвалення фондів та їхній запуск розділилися, звертає увагу експерт.

"Зараз всі 8 емітентів оновлюють папери і протягом кількох тижнів вони мають отримати дозвіл на повноцінний запуск спотових акцій Ethereum-ETF. Після чого в них почнуть надходити кошти інвесторів", - пояснює Бойко.

Як відреагувало цифрове срібло на ухвалення Ethereum-ETF

Згідно з даними Coinmarketcap, запуск Ethereum-ETF від 23 травня допоміг ефіру зрости до пікових $3933. Пізніше цифрове срібло трохи заспокоїлося та торгувалося на рівні $3691. Рекордних показників курс ефіра досяг $4066. Але у монети є великий потенціал для зростання, оскільки за останній рік проєкт піднявся в ціні на 103%.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua, рішення SEC щодо запуску Ethereum-ETF стане позитивний кроком не тільки для розвитку криптоіндустрії та нових інвестицій у сегмент, а й допоможе зростанню цифрового срібла в ціні. І цей позитив дуже важливий, навіть не дивлячись на складність і заплутаність рішення американського регулятора.

"Як і для Біткоіна, відкриваються нові можливості для інвестування в ефір через традиційні для роздрібних інвесторів інструменти – ETF. Це новий приплив капіталу, новий імпульс. Фактичний запуск інвестфондів заведе Ефір у повну залежність від руху капіталу цих фондів, як це зараз відбувається із Біткоіном", - каже Шевчишин.

Тож який потенціал в курсу ефіра? Як вже раніше писало видання Delo.ua, аналітична група Finder, яка проводила опитування 31-го криптоексперта в квітні 2024 року, вважає, до кінця 2024 року ETH коштуватиме $5710, а до 2025 року – $7996, а до 2030 року – $29380.

Більше про деталі запуску нового інвестінструменту в Ethereum-ETF, читайте у матеріалі Delo.ua "В США погодили запуск спотових Ethereum-ETF, але торги можуть розпочатися за декілька тижнів".