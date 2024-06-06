Как доминация биткоина влияет на рынок

Биткоин — монета, с которой начинался рынок криптовалют. И по сей день BTC считается самым стабильным криптоактивом.

Один из важных параметров — показатель доминации биткоина. О том, что значит доминация биткоина и почему ее стоит отслеживать, всем, кому трейдинг криптовалют приносит доход, вы узнаете из статьи, которую предлагает популярный криптообменник.

Что такое доминация биткоина

Каждая криптовалюта, в том числе и bitcoin, имеет определенный показатель рыночной капитализации. Доминация биткоина — это отношение капитализации BTC к общей капитализации других монет на криптовалютном рынке. Проще говоря, это измеряемый в процентах индекс, который можно вычислить по формуле “доминация bitcoin = рыночная капитализация биткоина / рыночная капитализация других монет — альткоинов”. При вычислении общую капитализацию рынка определяют как сумму долей 125 монет, следующих за биткоином.

На первых этапах развития индустрии, когда bitcoin был единственной из криптовалют, на его долю приходилось 100% рынка. Однако с появлением доли новых монет — эфириума, лайткоина, риппл — показатели стали меняться. Тогда и возникла необходимость в расчетной формуле, а с ней — и в определении “доминация bitcoin” для трейдеров.

Что такое доминация Bitcoin (BTC.D) и почему она важна

Доминирование биткоина — это хоть и не единственный, но очень важный фактор анализа криптовалют на рынке. Прогнозы, связанные с показателем динамики BTC, нередко верны в отношении всей крипто-индустрии, поскольку именно биткоин задает тон. Вычислив параметр доминирования BTC, можно определить:

насколько инвесторы заинтересованы в индустрии криптовалют в целом;

сильны ли позиции биткоина на рынке;

Каким тенденциям подвержены альты.

Но что значит доминация bitcoin в практическом применении? Данные показатели помогают инвесторам:

Управлять рисками

Фактор доминации биткоина может подсказать, какой динамики на рынке ждать для альткоинов.

Если, допустим, стоимость биткоина падает, а его доминирование увеличивается, значит, другие монеты могут оказаться в «медвежьей» фазе, то есть их цены начнают снижаться. При таком раскладе инвестор может захотеть распродать монеты, цены которых рискуют упасть, и перейти на биткоин.

Своевременно вложиться в альткоины

Когда сообщество трейдеров активно инвестируют в альткоины, доля рыночной капитализации этих активов, естественно, увеличивается. Следовательно, падает параметр доминирования биткоина.

Так, может сложиться ситуация, при которой курс биткоина будет расти, а вот показатель BTC.D — снижаться. Это, в свою очередь, будет свидетельствовать о потенциально бычьем рынке для альты.

Спрогнозировав тенденцию к росту цены, биткоин-инвесторы могут начать покупать альткоины.

Таким образом, доминация bitcoin — это так называемый «индикатор» на рынке криптовалют, который наряду с другими инструментами анализа поможет грамотно диверсифицировать портфель активов.

Что такое доминация (BTC.D) и какие факторы на нее влияют

Рассмотрим два ключевых фактора, под воздействием которых колеблется значение доминации биткоина.

Цена биткоина

Зависимость BTC.D от стоимости битка рассматривают в нескольких аспектах.

Самый важный параметр — лидерство биткоина на рынке. Чаще всего, если растет стоимость биткоина, растет и его капитализация, поскольку этот актив имеет самый высокий оборот в сравнении с другими монетами.

Немаловажный фактор — доверие к биткоину. В пространстве криптовалют bitcoin считается самой стабильной монетой. Поэтому, когда курс BTC растет, сообщество, желая избежать невыгодных колебаний на рынке альткоинов, нередко отдает предпочтение именно ему, отсюда и рост показателя доминирования.

Имеют значение и инвестиционные стратегии. Так, высокая стоимость биткоина нередко влияет на решения трейдеров о диверсификации портфеля. Предсказав при анализе рынка бычью тенденцию для биткоина, многие инвесторы спешат обзавестись биткоином, чтобы позднее продать его подороже. Это, в свою очередь, увеличивает его долю на крипторынке.

Сюда же можно отнести инвестиционный энтузиазм. Высокие цены способны заинтересовать сообщество потенциальных инвесторов, благодаря чему спрос на биткоин увеличивается.

Эксперты, опытом которых делится с клиентами обменник криптовалют, рекомендуют не сбрасывать со счетов и психологический эффект. Например, информация о том, что курс биткоина к гривне сильно вырос, способна произвести среди украинских криптоэнтузиастов и даже невовлеченных пользователей эффект разорвавшейся бомбы. Это может побудить обе категории потенциальных инвесторов обратить свое внимание именно на bitcoin.

Цена альткоинов

Еще один принципиальный фактор, который влияет не только на индекс доминации биткоинов, но и на криптоиндустрию в целом. Это происходит в следующих случаях:

конкуренция с BTC. Если стоимость альты растет быстрее, чем стоимость биткоина, инвесторы могут предпочесть именно их, что снизит рыночную капитализацию лидирующей монеты;

диверсификация портфеля. Увидев, что альткоины подросли в цене, криптоэнтузиасты нередко склоняются к перераспределению активов, причем не в пользу биткоина. Это опять же понижает индекс его BTC.D;

волатильность. Все альткоины сильнее, чем bitcoin , подвержены ценовым колебаниям. Это открывает трейдерам перспективы прибыльной торговли, которая способствует повышению интереса к монетам;

различные инновации. Если альткоин предоставляет оригинальные технологические решения, интерес к нему растет. Следовательно, увеличивается доля рыночной капитализации этого альткоина;

мировые новости. Информация о новых инвестициях, проектах, изменениях в законодательстве также способствует определенным реакциям — курс альткоина вырастет или упадет в зависимости от события;

наличие на рынке стейблкоинов. Стремясь снизить собственные риски, инвесторы покупают монеты, курс которых привязан к курсу фиатных валют, например USD-токены. Поскольку стейблкоины, как и коллекции NFT (невзаимозаменяемые токены) размещены на блокчейнах альткоинов, их оборот также оказывает существенное влияние на индекс доминации.

Как доминация биткоина влияет на другие криптовалюты?

Биткоин задает все тренды и напрямую влияет на ликвидность активов и рыночные инвестиционные потоки. С одной стороны, интерес к биткоину может сформировать позитивный имидж вокруг криптовалютного рынка в целом, что пойдет на пользу и альткоинам. С другой — возможен и обратный эффект. Bitcoin как самая старшая валюта может оттянуть на себя все внимание криптоэнтузиастов. Как итог, пониженный интерес к альткоинам и нередко их упавшая стоимость.

Индекс доминации на других рынках

Формула для расчета индекса доминации актуальна и для торговли на фондовых биржах. Например, индекс S&P 500 предлагает для инвестиций несколько секторов:

финансы;

IT;

энергетика;

недвижимость;

здравоохранение.

С помощью простой формулы можно рассчитать индекс доминации того или иного сектора и определить те, которые оказывают наибольшее влияние на рыночную динамику.

Стоит ли полагаться на доминирование биткоина при торговле?

Индекс доминации — важный параметр, который способствует более полному анализу и делает прогноз относительно рынка более точным. Он способен обрисовать как краткосрочную, так и долгосрочную перспективы.

Однако, криптообменник не рекомендует инвесторам полагаться только на доминирование при анализе рынка. Метод работает в совокупности с другими инструментами и технологиями анализа сделок, такими, как:

технический анализ. В его рамках обрабатываются объемы торговли и графики цен. Конечная цель — выяснить, в каком направлении развернулся тренд и с какой скоростью он движется, а также установить точки входа и выхода из позиции;

фундаментальный анализ. Инструмент позволяет проанализировать контент финансовых показателей компаний, занимающихся выпуском криптоактивов, таких, как Binance;

социальный анализ. Трейдер анализирует, как другие криптоэнтузиасты относятся к активу и как им распоряжаются.

Чем полнее комплекс методов анализа, тем более достоверным окажется прогноз и тем оперативнее будет реакция на изменения на крипторынке.