Як домінація Біткоїну впливає на ринок

Біткоїн — монета, з якої розпочинався ринок криптовалют. І до сьогодні BTC вважається найстабільнішим криптоактивом

Одним з важливих параметрів є показник домінації Біткоїну. Про те, що означає домінація Біткоїну та чому її варто відстежувати кожному, для кого трейдинг криптовалют є суттєвим джерелом прибутку, розповість популярний криптообмінник.

Що таке домінація Біткоїну

Кожна криптовалюта, у тому числі й Біткоїн, має певний показник ринкової капіталізації. Домінація Біткоїну — це відношення капіталізації BTC до загальної капіталізації інших монет на крипто ринку. Простіше кажучи, це індекс, який вимірюється у відсотках за наступною формулою: «Домінація Біткоїну = ринкова капіталізація Біткоїну / ринкова капіталізація інших монет — альткоїнів». При обчисленні загальну капіталізацію ринку визначають як суму капіталізацій 125 монет, наступних після Біткоїну.

На перших етапах розвитку індустрії, коли біткоїн був єдиним криптоактивом, його капіталізація складала 100% від ринкової. Проте з появою нових монет — Ефіріуму, Лайткоїну, Ripple — показники почали змінюватися. Тоді і виникла необхідність у формулі розрахунку, а з нею — також у визначенні «Домінація Біткоїну».

Чому домінація Біткоїну є важливою

Домінація Біткоїну — це хоча і не єдиний, проте дуже важливий чинник аналізу крипторинку. Прогнози, пов’язані з динамікою BTC, нерідко є дотепними відносно усієї криптоіндустрії, оскільки саме Біткоїн задає загальний настрій. Обчисливши індекс домінації BTC, можна визначити:

наскільки інвестори є зацікавленими у криптоіндустрії в цілому;

чи є сильними позиції Біткоїну на ринку;

які тенденції притаманні для альткоїнів.

Але що означає домінація Біткоїну в практичному застосуванні? Даний показник допомагає:

Керувати ризиками

Індекс домінації Біткоїну може підказати, якої динаміки на ринку очікувати для альткоїнів.

Якщо, припустимо, вартість Біткоїну падає, а показник його домінації збільшується, це означає, що інші монети можуть опинитися у ведмежій фазі, тобто їхня ціна почне знижуватися. У цьому випадку інвестор може захотіти розпродати монети, які ризикують упасти у вартості, та перейти на Біткоїн.

Своєчасно інвестувати в альткоїни

Коли криптоентузіасти активно інвестують в альткоїни, доля ринкової капіталізації цих активів, звісно, збільшується. Відповідно, падає індекс домінації Біткоїну.

Так, може скластися ситуація, уразі якої ціна Біткоїну зростатиме, а от показник капіталізації — знижуватиметься. Це, у свою чергу, свідчитиме про потенційно бичачий ринок для альткоїнів.

Спрогнозувавши тенденцію до зростання цін, Біткоїн-інвестори можуть розпочати купівлю альткоїнів.

Таким чином, домінація Біткоїну — це так званий «індикатор» на ринку криптовалют, який разом з іншими інструментами аналізу допоможе грамотно диверсифікувати портфель активів.

Які чинники впливають на домінацію Біткоїну

Розглянемо два ключові чинники, під впливом яких коливається індекс домінації:

Ціна Біткоїну

Залежність домінації BTC від його вартості розглядають у декількох аспектах.

Найважливіший параметр — лідерство Біткоїну на ринку. Частіше за все, якщо росте ціна Біткоїну, зростає також його капіталізація, оскільки цей актив має найвищий обіг у порівнянні з іншими монетами.

Не менш важливий чинник — довіра до Біткоїну. У криптопросторі Біткоїн вважається найстабільнішою монетою. Тому, коли ціна BTC зростає, інвестори, бажаючи запобігти невигідних коливань на ринку альткоїнів, нерідко віддають перевагу саме йому, звідти і зростання домінації.

Мають значення також інвестиційні стратегії. Так, висока вартість Біткоїну нерідко впливає на рішення трейдерів щодо диверсифікації портфелю. Передбачивши за допомогою аналізу ринку бичачу тенденцію для Біткоїну, багато інвесторів квапляться купити Біткоїн, аби пізніше продати його за вищою ціною. Це, у свою чергу, збільшує його долю на крипторинку.

До цього пункту можна віднести також інвестиційний ентузіазм. Висока ціна здатна зацікавити потенційних інвесторів, завдяки чому попит на Біткоїн збільшується.

Експерти, досвід яких пропонує перспективний криптообмінник, не радять ігнорувати і психологічний ефект. Наприклад, інформація про те, що курс Біткоїну до гривні сильно зріс, здатна спровокувати шалений ажіотаж. Це може про стимулювати потенційних інвесторів до того, щоб звернути увагу саме на Біткоїн.

Ціна альткоїнів

Ще один принциповий чинник, який впливає не тільки на індекс домінації Біткоїнів, але й на криптоіндустрію в цілому. Це відбувається у наступних випадках:

конкуренція з BTC. Якщо вартість альткоїнів росте швидше за ціну Біткоїну, інвестори можуть віддати перевагу саме їм, що знизить ринкову капіталізацію монети-лідера;

диверсифікація портфелю. Побачивши, що вартість альткоїнів зросла, криптоентузіасти нерідко схиляються до перерозподілу активів, причому не на користь Біткоїну. Це також знижує індекс його домінації;

волатильність. Альткоїни сильніше за Біткоїн схильні до цінових коливань. Це відкриває трейдерам перспективи прибуткової торгівлі, яка сприяє підвищенню інтересу до монет;

різноманітні інновації. Якщо альткоїн пропонує оригінальні технологічні рішення, інтерес до нього зростає. Відповідно, збільшується доля ринкової капіталізації цього альткоїну;

світові новини. Інформація про нові інвестиції, проекти, зміни у законодавстві також сприяє певним реакціям — ціна альткоїну зросте чи зменшиться у залежності від події;

наявність стейблкоїнів на ринку. Прагнучи знизити власні ризики, інвестори купують монети, курс яких залежить від курсу фіатних валют, наприклад, USD-токени. Оскільки стейблкоїни, як і NFT (невзаємозамінні токени), розміщуються на блокчейнах альткоїнів, їхній обіг також здійснює суттєвий вплив на індекс домінації.

Як домінація Біткоїну впливає на інші криптовалюти?

Біткоїн визначає загальні тренди та безпосередньо впливає на ліквідність активів та ринкові інвестиційні потоки. З одного боку, інтерес до Біткоїну може створити позитивний імідж навколо криптовалютного ринку в цілому, що піде на користь і альткоїнам. З іншого — є можливим і зворотній ефект. Біткоїн як найстарша валюта може відтягнути на себе всю увагу криптоентузіастів. Результат — інтерес до альткоїнів падає, а з ним і їхня вартість.

Індекс домінації на інших ринках

Формула для розрахунку індексу домінації є актуальною також для торгівлі на фондових біржах. Наприклад, індекс S&P 500 пропонує для інвестицій декілька секторів:

фінанси;

IT;

енергетика;

нерухомість;

охорона здоров’я.

За допомогою простої формули можна обчислити індекс домінації того чи іншого сектору та визначити ті, що здійснюють найбільший вплив на ринкову динаміку.

Чи варто спиратися на індекс домінації Біткоїну у торгівлі?

Індекс домінації є важливим параметром, який сприяє більш повному аналізу та робить прогнози що до ринку точнішими. Він здатен розгорнути як короткострокову, так і довгострокову перспективи.

Проте обмінник криптовалют з багатим досвідом в індустрії не радить спиратися у своєму аналізі лише на параметр домінації. Метод працює у сукупності з іншими інструментами та технологіями аналізу, такими, як:

технічний аналіз. У його межах обробляються об’єми торгівлі та графіки цін. Кінцева мета — з’ясувати, у якому напрямку розгорнувся тренд і з якою швидкістю він рухається, а також визначити точки входу та виходу з позиції;

фундаментальний аналіз. Дозволяє проаналізувати фінансові показники компаній, які випускають криптоактиви;

соціальний аналіз. Трейдер аналізує, як інші криптоентузіасти ставляться до активу та як ним розпоряджаються.

Чим повніше комплекс методів аналізу, тим більш достовірним виявиться прогноз і тим оперативнішою буде реакція на зміни на крипторинку.