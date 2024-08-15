Контраст на рынке ETF: биткоин падает, Ethereum растет

На рынке криптовалютных ETF наблюдается смена настроений инвесторов. 14 августа биткоин-ETF подвергся оттоку капитала на сумму 81,36 миллиона долларов, тогда как Ethereum-ETF, наоборот, привлекли дополнительные инвестиции в размере 10,77 миллиона долларов. Об этом сообщает Incrypted ссылаясь на данные SoSo Value.

Согласно отчету, только два биткоина-ETF — IBIT от BlackRock и EZBC от Franklin — продемонстрировали приток капитала, соответственно на 2,68 миллиона долларов и 3,42 миллиона долларов. Четыре других биткоина-ETF потеряли часть средств, тогда как шесть остались без изменений.



В противоположность биткоину-ETF, сектор Ethereum-ETF демонстрирует положительную динамику, привлекая 10,77 миллиона долларов. Четыре фонда получили приток капитала, в то время как еще четыре остались без изменений.

В то же время фонд Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) продолжает терять инвестиции, потерпев отток в размере 16,95 миллиона долларов 14 августа.

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