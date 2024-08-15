Контраст на ринку ETF: біткоїн падає, Ethereum зростає

На ринку криптовалютних ETF спостерігається зміна настроїв інвесторів. 14 серпня біткоїн-ETF зазнали відтоку капіталу на суму 81,36 мільйона доларів, тоді як Ethereum-ETF, навпаки, привернули додаткові інвестиції в розмірі 10,77 мільйона доларів. Про це повідомляє Іncrypted посилаючись на данні SoSo Value.

Згідно зі звітом, лише два біткоїн-ETF - IBIT від BlackRock та EZBC від Franklin - продемонстрували приплив капіталу, відповідно на 2,68 мільйона доларів та 3,42 мільйона доларів. Чотири інші біткоїн-ETF втратили частину коштів, тоді як шість залишилися без змін.



На противагу біткоїн-ETF, сектор Ethereum-ETF демонструє позитивну динаміку, залучивши 10,77 мільйона доларів. Чотири фонди отримали приплив капіталу, тоді як ще чотири залишилися без змін.

Водночас фонд Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) продовжує втрачати інвестиції, зазнавши відтоку в розмірі 16,95 мільйона доларів 14 серпня.

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