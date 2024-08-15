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Контраст на ринку ETF: біткоїн падає, Ethereum зростає

Контраст на ринку ETF: біткоїн падає, Ethereum зростає
Фото: depositphotos

На ринку криптовалютних ETF спостерігається зміна настроїв інвесторів. 14 серпня біткоїн-ETF зазнали відтоку капіталу на суму 81,36 мільйона доларів, тоді як Ethereum-ETF, навпаки, привернули додаткові інвестиції в розмірі 10,77 мільйона доларів. Про це повідомляє Іncrypted посилаючись на данні SoSo Value.

Згідно зі звітом, лише два біткоїн-ETF - IBIT від BlackRock та EZBC від Franklin - продемонстрували приплив капіталу, відповідно на 2,68 мільйона доларів та 3,42 мільйона доларів. Чотири інші біткоїн-ETF втратили частину коштів, тоді як шість залишилися без змін.

Фото 2 — Контраст на ринку ETF: біткоїн падає, Ethereum зростає

На противагу біткоїн-ETF, сектор Ethereum-ETF демонструє позитивну динаміку, залучивши 10,77 мільйона доларів. Чотири фонди отримали приплив капіталу, тоді як ще чотири залишилися без змін.

Фото 3 — Контраст на ринку ETF: біткоїн падає, Ethereum зростає

Водночас фонд Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) продовжує втрачати інвестиції, зазнавши відтоку в розмірі 16,95 мільйона доларів 14 серпня.

Фото 4 — Контраст на ринку ETF: біткоїн падає, Ethereum зростає

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Катерина Краснодомська