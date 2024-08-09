Спотовые биткоин-ETF привлекли 192,6 млн долл, а Ethereum-ETF понесли потери в 2,87 млн долл

Сектор спотовых биткоин-ETF продемонстрировал чистый приток в размере 192,6 миллиона долларов, тогда как спотовые Ethereum-ETF понесли потери на 2,87 миллиона долларов, согласно данным SoSo Value.

Наибольший приток средств среди биткоин-ETF зафиксировали в фонде от BlackRock под тикером IBIT, получившим 157,6 миллиона долларов, доведя активы под управлением до 20,74 миллиарда долларов.

На втором месте — спотовый биткоин-ETF от WisdomTree (BTCW), привлекший 118,5 миллиона долларов, что стало самым большим суточным притоком для этого фонда, подняв активы под управлением до 208,5 миллиона долларов. Третье место занял фонд от Fidelity Investments (FBTC) с притоком в 65,3 миллионов долларов.

Приток/отток капитала в спотовый биткоин-ETF под тикером BTCW. Источник: SoSo Value

Единственным биткоином-ETF, зафиксировавшим отток капитала, стал фонд от Grayscale Investments (GBTC), потерявший 183 миллиона долларов.

Сегмент спотовых Ethereum-ETF второй день подряд фиксирует отток средств, потери составили 2,87 миллиона долларов. Наибольший отток среди этих продуктов зафиксировали в фонде Grayscale (ETHE) – 19,8 миллиона долларов.

Спотовой Ethereum-ETF от Fidelity потерял 2,6 миллиона долларов, а активы в управлении остались на уровне 277 миллионов долларов.

Впрочем, некоторые спотовые Ethereum-ETF показали положительную динамику. К примеру, фонд от BlackRock (ETHA) привлек 11,7 миллиона долларов, а продукт от Grayscale под тикером ETH получил приток в размере 5 миллионов долларов. Криптофонд от Bitwise Asset Management зафиксировал приток в 2,8 миллиона долларов.

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