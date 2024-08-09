Спотові біткоїн-ETF залучили 192,6 млн дол, а Ethereum-ETF зазнали втрат у 2,87 млн дол

Сектор спотових біткоїн-ETF продемонстрував чистий приплив у розмірі 192,6 мільйона доларів, тоді як спотові Ethereum-ETF зазнали втрат на 2,87 мільйона доларів, згідно з даними SoSo Value.

Найбільший приплив коштів серед біткоїн-ETF зафіксували в фонді від BlackRock під тікером IBIT, який отримав 157,6 мільйона доларів, довівши активи під управлінням до 20,74 мільярда доларів.

На другому місці — спотовий біткоїн-ETF від WisdomTree (BTCW), який залучив 118,5 мільйона доларів, що стало найбільшим добовим припливом для цього фонду, піднявши активи під управлінням до 208,5 мільйона доларів. Третє місце посів фонд від Fidelity Investments (FBTC) з припливом у 65,3 мільйона доларів.

Приплив/відтік капіталу в спотовий біткоїн-ETF під тикером BTCW. Джерело: SoSo Value

Єдиним біткоїн-ETF, який зафіксував відтік капіталу, став фонд від Grayscale Investments (GBTC), що втратив 183 мільйони доларів.

Сегмент спотових Ethereum-ETF другий день поспіль фіксує відтік коштів, втрати склали 2,87 мільйона доларів. Найбільший відтік серед цих продуктів зафіксували в фонді Grayscale (ETHE) — 19,8 мільйона доларів.

Спотовий Ethereum-ETF від Fidelity втратив 2,6 мільйона доларів, а активи під управлінням залишились на рівні 277 мільйонів доларів.

Втім, деякі спотові Ethereum-ETF показали позитивну динаміку. Наприклад, фонд від BlackRock (ETHA) залучив 11,7 мільйона доларів, а продукт від Grayscale під тікером ETH отримав приплив у розмірі 5 мільйонів доларів. Криптофонд від Bitwise Asset Management зафіксував приплив у 2,8 мільйона доларів.

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