Бизнес призывает власть открыть публичный Реестр возмещения НДС

Около 5 лет назад в Украине заработал новый механизм возмещения налога на добавленную стоимость, для общественности открыли публичный Реестр возмещения НДС, "взломав" многолетние мощные коррупционные схемы. Однако в мае 2022 года Реестр был изъят из свободного доступа. До сих пор общество лишено права контроля за возмещением НДС и нуждается в возобновлении функционирования этого Реестра, говорится в открытом письме Украинского Совета Бизнеса к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, обнародованном в понедельник, 6 февраля, 2023 года.

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В обращении отмечается, что закрытый от общественности и бизнеса Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС создает проблему, которая "содержит огромные коррупционные риски".

Ранее каждый желающий имел право зайти в Реестр и просмотреть всю доступную информацию о возмещаемых им компаниях и суммах НДС. А еще убедиться, что хронология возмещения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, которые никого не "проталкивают" вне очереди.

"Теперь информация о том, какие налогоплательщики обратились за бюджетным возмещением, не обнародуется. Обычный предприниматель без наличия доступа к закрытым источникам информации не может свободно получить информацию, подлежащую обнародованию в соответствии с нормами статьи 200 Налогового кодекса Украины. Такой подход блокирует возможность общественного контроля" за возмещением НДС и делает деятельность налоговых органов непрозрачной", - говорится в обращении.

По убеждению коалиции, непрозрачность, возрождение коррупции и других нарушений законодательства при возмещении НДС непосредственно угрожает национальной безопасности, противоречит европейскому выбору и базовым ценностям правового общества, отстаивающим сейчас Вооруженные силы Украины в войне с тоталитарным и коррумпированным российским режимом.

"Призываем Вас, как Президента и гаранта Конституции Украины, поспособствовать возобновлению Минфином функционирования Реестра в полном объеме и в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантирующего обнародование всей указанной в налоговом кодексе информации, то есть предоставление возможности каждому человеку получить информацию о полном перечне налогоплательщиков, которые были внесены в Реестр непосредственно на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной финансовой политики", - говорится в обращении.

СПРАВКА

Украинский Совет Бизнеса – коалиция, объединяющая 104 бизнес-ассоциации разных отраслей экономики. На состоявшемся в октябре 2022 года форуме УСБ совместно с Национальной бизнес-коалицией приняли ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.