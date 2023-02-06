Бізнес закликає владу відкрити публічний Реєстр відшкодування ПДВ

Майже 5 років тому в Україні запрацював новий механізм відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), для громадськості відкрили публічний Реєстр відшкодування ПДВ, "зламавши" багаторічні потужні корупційні схеми. Однак у травні 2022 року Реєстр вилучили з вільного доступу. Досі суспільство позбавлене права контролю за відшкодуванням ПДВ і потребує відновлення функціонування цього Реєстру, йдеться у відкритому листі Української Ради Бізнесу (УРБ) до Президента України Володимира Зеленського, оприлюдненому в понеділок, 6 лютого, 2023 року.

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У зверненні наголошується, що закритий від громадськості та бізнесу Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ наразі створює проблему, яка "містить величезні корупційні ризики".

Раніше кожен бажаючий мав право зайти до Реєстру і переглянути всю доступну інформацію щодо компаній та сум ПДВ, які їм відшкодовуються. А ще переконатись, що хронологія відшкодування здійснюється відповідно до вимог законодавства, що нікого не "проштовхують" поза чергою.

"Тепер інформація про те, які платники податку звернулися за бюджетним відшкодуванням, не оприлюднюється. Звичайний підприємець без наявності доступу до закритих джерел інформації не може вільно отримати інформацію, яка підлягає оприлюдненню відповідно до норм статті 200 Податкового кодексу України. Такий підхід блокує можливість громадського контролю за відшкодуванням ПДВ та робить діяльність податкових органів непрозорою", - йдеться у зверненні.

На переконання коаліції, непрозорість, відродження корупції та інших порушень законодавства при відшкодуванні ПДВ безпосередньо загрожує національній безпеці, суперечить Європейському вибору та базовим цінностям правового суспільства, які зараз відстоюють Збройні сили України у війні з тоталітарним та корумпованим російським режимом.

"Закликаємо Вас, як Президента та гаранта Конституції України, посприяти поновленню Мінфіном функціонування Реєстру в повному обсязі та відповідно до вимог діючого законодавства, яке гарантує оприлюднення всієї вказаної у податковому кодексі інформації, тобто надання можливості кожній людині отримати інформацію про повний перелік платників податку, які були внесені до Реєстру, безпосередньо на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики", - йдеться у зверненні.

ДОВІДКА

Українська Рада Бізнесу – коаліція, яка об’єднує 104 бізнес-асоціації різних галузей економіки. На форумі, який відбувся в жовтні 2022 року, УРБ спільно з Національною бізнес-коаліцією ухвалили ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу.