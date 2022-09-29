ConcordBank: как современные финтех-решения становятся драйверами импакт-проектов

Когда команда ConcordBank стала платформой для создания комплексной финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions (CFS), она вряд ли могла предположить, что ей придется пройти через столь экстремальный стресс-тест, как работа в условиях военного времени. Однако команда продолжила работать стабильно и внедрять новые сервисы для клиентов. В условиях военного времени более 50% ежемесячной прибыли направляется на помощь ВСУ. За полгода войны объем направленных на ВСУ средств составляет более 62 млн грн.

Открытую инфраструктуру CFS формируют собственно ConcordBank, процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay, цифровой банк NEOBANK для физлиц и предпринимателей. В состав также входит Биржа Благотворительности «ДоброДій», которая и выступает главным оператором помощи ВСУ и опорным больницам.

В условиях военного времени CFS не только продемонстрировала высокую устойчивость, но и смогла предложить своим клиентам простые и удобные цифровые сервисы для дистанционного решения ежедневных финансовых вопросов: актуальные по времени обновления цифровых банков NEOBANK для физлиц и NEOBANK для предпринимателей.

Подтверждением тому стала номинация «Лучшая экосистема 2021» по версии UAFIC (Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний).

«В последние месяцы наши усилия направлены на поддержание стабильной работы бизнеса и помощь армии, – говорит Елена Соседка, председатель наблюдательного совета ConcordBank, заместитель председателя НАБУ (Независимой ассоциации банков Украины), соучредитель Concord Fintech Solutions. – Мы верим в нашу страну и победу, поэтому наша обязанность – сделать для этого все от нас зависящее».

В последние месяцы наши усилия направлены на поддержание стабильной работы бизнеса и помощь армии. Мы верим в нашу страну и победу, поэтому наша обязанность – сделать для этого все от нас зависящее Елена Соседка председатель наблюдательного совета ConcordBank, заместитель председателя НАБУ, соучредитель Concord Fintech Solutions

Финтех-инновации — ключ к обеспечению надежности и развития

Стремление и способность к внедрению современных технологий и финтех решений стали залогом стабильного развития ConcordBank. Среди его достижений – первенство среди украинских негосударственных банков в запуске интернет-эквайринга с опциями Apple Pay и Google Pay. Также он являлся пионером среди малых и средних банков страны в присоединении к платежным системам Mastercard и Visa. А в 2016 году, благодаря сотрудничеству с независимым процессинговым центром ProCard, банк приобрел полную независимость – от выпуска суперсовременных карт до терминалов, от обеспечения бонусных систем до сверхскорости в оплатах.

Слева направо: соучредители Concord Fintech Solutions Юлия и Елена Соседка



Поддерживая глобальный тренд синергии на рынке по созданию инновационных продуктов, в 2021 году экосистема Concord Fintech Solutions пополнилась флагманскими проектами – цифровыми NEOBANK для физлиц и NEOBANK для предпринимателей. И сегодня новый релиз тих приложений, интегрированный в сервис Дія, предоставляет клиентам-физлицам и ФЛП возможность дистанционно управлять своими финансами, в том числе в один клик переводить средства в помощь ВСУ. Так, с начала войны 3 млн. грн. клиенты банка перевели на специальный счет НБУ и благотворительные фонды.

Главная ценность – люди и команды

В первые дни войны ConcordBank всем сотрудникам банка выплачена заработная плата за несколько месяцев вперед и предоставлена помощь для осуществления релокации.

Банк продолжает заботиться о безопасности сотрудников и планирует открытие филиалов головного офиса в Западной Украине. С сотрудниками и членами их семей работают профессиональные корпоративные психологи, а сотрудники, призванные в ряды ВСУ и ТРО, обеспечиваются всем необходимым.

Слева направо: председатель правления ConcordBank Юрий Задоя, председатель наблюдательного совета ConcordBank Елена Соседка, директор по развитию региональной сети ConcordBank Андрей Макаренко готовят оборудование и амуницию для отправки ВСУ

"ДоброДій" всегда рядом

Отдельное место в экосистеме Concord Fintech Solutions имеет Биржа Благотворительности «ДоброДій», которая была основана в 2014 году в Днепре как платформа для встречи и взаимодействия нуждающихся и тех, кто хочет помочь.

За 8 лет работы благотворительная помощь тяжелобольным детям, медицинским учреждениям и в поддержку социальных и культурных инициатив составляет в 93,7 млн ​​грн, реализовано более 1,5 тыс. проектов.

В частности, Биржа стала оператором помощи:

для ВСУ – 42,6 млн грн;

для тяжелобольных детей – 28,1 млн грн;

для опорных больниц – 9,9 млн грн;

для получателей гуманитарной помощи – на 12,6 млн грн;

на социальные и культурные инициативы – более 500 тыс. грн.

"24 февраля мир изменился коренным образом, — считает Юлия Соседка, член наблюдательного совета ConcordBank, соучредитель Concord Fintech Solutions. — Оказалось, что этот мир очень хрупок, его нужно беречь. И благотворительность, которая раньше заключалась в помощи на лечение детей и взрослых, сегодня направлена ​​на то, чтобы помогать армии защищать нашу землю и право на жизнь. Поэтому так важно продолжать волонтерские проекты, ведь необходимо возвращать в Украину мир и справедливость”.

24 февраля мир изменился коренным образом. Оказалось, что этот мир очень хрупок, его нужно беречь. И благотворительность, которая раньше заключалась в помощи на лечение детей и взрослых, сегодня направлена ​​на то, чтобы помогать армии защищать нашу землю и право на жизнь Юлия Соседка член наблюдательного совета ConcordBank, соучредитель Concord Fintech Solutions

Среди последних проектов Биржи – инновационные, например, первый аукцион цифрового и генеративного искусства. В рамках художественного проекта “...І на попелі проростуть квіти”, инициаторами которого стали художницы сестры Гаевые, можно приобрести уникальную одежду, аксессуары, репродукции и право собственности на уникальное цифровое изображение и его NFT token. Все собранные средства будут направлены на покупку специализированных парамедицинских рюкзаков со всеми комплектующими для предоставления военной догоспитальной помощи раненым.

Лолита Кузина, руководительница Биржи Благотворительности "ДоброДій"

В обстоятельствах военного времени «ДоброДій» находится на пике активности и проводит ту работу, которую невозможно оценить какими-либо цифрами, потому что за ней - спасенные жизни и здоровье многих людей в армии и тылу.