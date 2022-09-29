ConcordBank: як сучасні фінтех-рішення стають драйверами імпакт-проєктів

Коли команда ConcordBank стала платформою для створення комплексної фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions (CFS), вона навряд чи могла передбачити, що їй доведеться пройти через такий екстремальний стрес-тест, як робота в умовах воєнного часу. Втім, команда продовжила стабільно працювати та впроваджувати нові сервіси для клієнтів. В умовах воєнного часу понад 50% щомісячного прибутку направляється на допомогу ЗСУ. За півроку війни обсяг направлених на ЗСУ коштів становить понад 62 млн грн.

Відкриту інфраструктуру CFS формують ConcordBank, процесинговий центр ProCard, платіжний сервіс ConcordPay, IT-компанія MustPay та цифровий банк NEOBANK для фізосіб та підприємців. До складу також входить Біржа Благодійності «ДоброДій», яка і виступає головним оператором допомоги ЗСУ та опорним лікарням.

В умовах воєнного часу CFS не лише продемонструвала високу стійкість, але й змогла запропонувати своїм клієнтам прості та зручні цифрові сервіси для дистанційного розв’язання щоденних фінансових питань: постійні актуальні до часу оновлення цифрових банків NEOBANK для фізосіб та NEOBANK для підприємців.

Підтвердженням цього стала номінація «Краща екосистема 2021» за версією UAFIC (Української асоціації фінтех та інноваційних компаній).

«В останні місяці наші зусилля спрямовані на підтримку стабільної роботи бізнесу та допомогу армії, – каже Олена Сосєдка, голова наглядової ради ConcordBank, заступник голови НАБУ (Незалежної асоціації банків України), співзасновниця Concord Fintech Solutions. – Ми віримо в нашу країну та перемогу, тому наш обов'язок – зробити для цього все, що від нас залежить».

В останні місяці наші зусилля спрямовані на підтримку стабільної роботи бізнесу та допомогу армії. Ми віримо в нашу країну та перемогу, тому наш обов'язок – зробити для цього все, що від нас залежить Олена Сосєдка голова наглядової ради ConcordBank, заступник голови НАБУ, співзасновниця Concord Fintech Solutions

Фінтех-інновації — ключ до забезпечення надійності та стабільності

Бажання та здатність до впровадження сучасних технологій та фінтех-рішень стали запорукою стабільного розвитку ConcordBank. Серед його досягнень – першість серед українських недержавних банків у запуску інтернет-еквайрингу із опціями від Apple Pay та Google Pay. Також він був піонером серед малих та середніх банків країни у приєднанні до платіжних систем Mastercard та Visa. А у 2016 році, завдяки співпраці з незалежним процесинговим центром ProCard, банк набув повної незалежності – від випуску суперсучасних карток до терміналів, від забезпечення бонусних систем до надшвидкостей в оплатах.

Зліва направо: співзасновниці Concord Fintech Solutions Юлія та Олена Сосєдка



Головна цінність — люди і команди

У перші дні війни ConcordBank усім співробітникам банку виплачено заробітну плату за кілька місяців наперед та надано допомогу для здійснення релокації.

Банк продовжує дбати про безпеку співробітників та планує відкриття філій головного офісу в Західній Україні. Зі співробітниками та членами їхніх сімей працюють професійні корпоративні психологи, а ті співробітники, що були покликані до лав ЗСУ та ТРО, забезпечуються всім необхідним

Зліва направо: голова правління ConcordBank Юрій Задоя, голова наглядової ради ConcordBank Олена Сосєдка, директор із розвитку регіональної мережі ConcordBank Андрій Макаренко підготували обладнання та амуніцію для відправки ЗСУ.

"ДоброДій" завжди поруч

Окреме місце в екосистемі Concord Fintech Solutions має Біржа Благодійності «ДоброДій», яка була заснована у 2014 році в Дніпрі як платформа для зустрічі та взаємодії людей, котрі потребують підтримки, та тих, хто хоче допомогти.

За 8 років роботи благодійна допомога тяжкохворим дітям, медичним установам та на підтримку соціальних та культурних ініціатив становить у 93,7 млн грн, реалізовано понад 1,5 тис. проєктів.

Зокрема Біржа стала оператором допомоги:

для ЗСУ - 42,6 млн грн;

для тяжкохворих дітей – 28,1 млн грн;

для опорних лікарень – 9,9 млн грн;

для отримувачів гуманітарної допомоги – на 12,6 млн грн;

на соціальні та культурні ініціативи – понад 500 тис. грн.

"24 лютого світ змінився докорінно, — вважає Юлія Сосєдка, член наглядової ради ConcordBank, співзасновник Concord Fintech Solutions. — Виявилося, що цей світ дуже тендітний, його треба берегти. І благодійність, яка раніше полягала у допомозі на лікування дітей та дорослих, сьогодні спрямована на те, щоб допомагати армії захищати нашу землю та право на життя. Тому так важливо продовжувати волонтерські проекти, адже необхідно повертати в Україну мир та справедливість".

24 лютого світ змінився докорінно. Виявилося, що цей світ дуже тендітний, його треба берегти. І благодійність, яка раніше полягала у допомозі на лікування дітей та дорослих, сьогодні спрямована на те, щоб допомагати армії захищати нашу землю та право на життя. Юлія Сосєдка член наглядової ради ConcordBank, співзасновник Concord Fintech Solutions

Серед останніх проєктів Біржі - такі інноваційні, як перший аукціон цифрового та генеративного мистецтва. У рамках мистецького проекту «...І на попелі проростуть квіти», ініціаторами якого стали сестри Гайові, можна було придбати унікальний одяг, аксесуари, репродукції та право власності на унікальне цифрове зображення та його NFT token. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на купівлю спеціалізованих парамедичних рюкзаків з усіма комплектуючими для надання військової догоспітальної допомоги пораненим.

Лоліта Кузіна, керівниця Біржі Благодійності “ДоброДій”

Через обставини воєнного часу «ДоброДій» перебуває на піку активності та провадить ту роботу, яку неможливо оцінити будь-якими цифрами, бо за нею - врятовані життя та здоров’я багатьох людей у війську та тилу.