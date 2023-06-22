Что такое импакт экономика и как этот тренд может помочь украинскому бизнесу

Мало кто понимает, что такое импакт-предпринимательство и почему инвесторы во всем мире хотят вкладывать деньги именно в такие проекты. Но если начать изучать тему подробнее, то с удивлением можно узнать, насколько это глобальный тренд. Так, по состоянию на 2021 год общий объем импакт-инвестиционного капитала составил $2,3 трлн. Неожиданно? Давайте разберемся, что такое импакт-экономика и как это явление может изменить украинский бизнес в будущем.

Что такое импакт-предпринимательство

Чтобы узнать, что такое импакт-экономика, стоит заглянуть в справочник для предпринимателей на сайте «Дія.Бізнес». Там представлено много интересной информации. Давайте возьмем из справочника несколько тезисов по теме.

Так что же такое импакт-предпринимательство? В переводе с англ. impact – это влияние. Импакт-предприятия должны быть нравственными, прозрачными и оказывать масштабное влияние на социальные или экологические проблемы, которые они стремятся решать.

Иными словами, предприниматель должен построить систему управления в своем бизнесе таким образом, чтобы получать доходы, обеспечить долгосрочную стабильность и создать влияние с помощью рыночных стратегий.

То есть, импакт-предприниматели ориентированы на тройной результат (TBL – tripple bottom line).

Что такое TBL? Это структура, охватывающая три перспективы, каждая из которых имеет одинаковую ценность:

Результат для экономической перспективы.

Результат для социальной точки зрения.



Результат для экологической перспективы.



Таким образом, импакт-бизнес не просто учитывает финансовую перспективу развития компании, но включает социальные и экологические результаты.

Как все это выглядит на практике

Теория может выглядеть несколько сложно. Но можно посмотреть, как импакт-бизнес работает в реалиях. Для этого можно рассмотреть такую системную компанию, как Tesla.

"Корпорация создала глобально устойчивую и доступную энергетическую экосистему, свободную от ископаемого топлива. Они делают это путем создания полностью электрических автомобилей. Tesla сосредоточена на создании положительного влияния на окружающую среду. Компания демонстрирует свою приверженность этой цели за пределы получения прибыли, делая свои модельные шаблоны доступными в открытом доступе для всего сообщества. Это означает, что любой другой может использовать исследования и разработки, проведенные Tesla", - говорится в «Дневнике для предпринимателей».

В то же время, импакт-бизнесом могут быть не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. Такую систему управления могут внедрять любые предприятия: производство одежды, изготовление продуктов питания, образовательные проекты и т.д.

Как выглядит модель импакт-бизнеса

Бизнес-модель импакт-предприятия может включать в себя множество характеристик. Но есть основной индикатор – влияние . Этот показатель не менее важен, чем экономические результаты. То есть, импакт-предприниматель должен сделать две вещи:

1) Выбрать одну из 17 целей устойчивого развития ООН (ЦСР). Их еще называют глобальными целями ООН.

2) Определить уровень влияния собственной компании на эту цель. Речь идет о том, как избежать вреда, приносить пользу, способствовать решению проблем. Все это разные уровни воздействия.

Что такое глобальные цели ООН

17 целей устойчивого развития ООН - это общий призыв к действиям, которые должны помочь ликвидировать бедность, защитить планету, обеспечить мир и процветание для людей в мире. То есть глобальные цели охватывают такие сферы, как чистая вода и надлежащие санитарные условия, сохранение морских экосистем, хорошее здоровье, борьба с изменением климата, возобновляемая энергия и т.д.

Цели ООН должны помочь устранить бедность и защитить планету. Источник: ООН.

Следует добавить, что эти цели Генеральная Ассамблея ООН приняла 25 сентября 2015 года. Теперь они представлены в документе "Превращение нашего мира: Повестка дня в сфере устойчивого развития до 2030 года".

Как объединить цели ООН и влияние бизнеса

Теоретические знания следует правильно реализовывать на практике. Поэтому, если традиционные предприниматели хотят заняться импакт-бизнесом, необходимо получить специальные знания. Такие возможности, в частности, предоставляет соответствующая образовательная программа для женщин-переселенок, которую внедряют ООН Женщины и Impact Force в Польше и Украине.

В рамках полугодового обучения 80 женщин получают полезные знания в таких направлениях, как диджитал маркетинг, продвижение компании, продажи, построение коммуникаций в соцсетях и т.д. Также предприниматели узнают, как правильно создавать бизнес-стратегии и интегрировать новый опыт в бизнес, чтобы тот стал социально ответственным.

Важно отметить, что этот учебный контент планируется добавить на портал "Дія.Бізнес". Так что те украинцы, кто хочет развиваться в направлении импакт-бизнеса, смогут получить свободный доступ к этой образовательной программе.

Как искать деньги для импакт-бизнеса

Если украинцы уверены в том, что готовы строить импакт-бизнес в стране, можно попытаться привлечь инвестиции. Для этого на портале "Дія.Бізнес" создана соответствующая платформа , где можно опубликовать свой проект. Эта площадка находится в стадии развития, поэтому еще будет расширяться.

Но уже сейчас здесь можно ознакомиться с некоторыми интересными идеями по реализации импакт-бизнеса. К примеру, предприниматели предлагают разработать мобильную игру, открыть сеть женских СТО, разработать образовательные программы.

Что такое импакт-инвестирование

Импакт-инвестиции – это относительно новое явление, но очень быстро растет в мире. В частности, такие инвестиции включают в свои портфели все большее количество международных финансовых фондов. Это привело к тому, что в 2021 году общий объем импакт-инвестиционного капитала составил $2,3 трлн.

Так что же такое импакт-инвестирование? Этот подход помогает добиться такого социального и экологического воздействия, которое можно определенным образом измерить (оценить) и которое приводит к существенным положительным изменениям.

То есть, импакт-инвесторы хотят получить от своих инвестиций не только финансовую отдачу, но и создать хорошее социальное, экономическое или экологическое влияние. Большинство инвесторов принимают в качестве положительного влияния 17 глобальных целей ООН.

Графика дает понимание, в чем заключается разница в разных подходах в инвестициях. Источник: "Действие.Бизнес".

Почему инвесторы заинтересованы в импакте экономике

Все эти определения об импакте-инвестициях могут казаться сложными и непонятными. Но практический опыт в этом направлении действительно поражает. Так, в мае 2023 года издание Pioneerspost подготовило ежемесячный обзор Impact Investing Newsflow. Там представлены глобальные соглашения, отчеты и инициативы, которые являлись ключевыми на рынке импакт-инвестирования. Давайте узнаем о некоторых таких проектах.

США. Инвестиционная компания Enhanced Capital опубликовала отчет об импакте-инвестициях. Согласно документу, в 2022 году инвестор выделил $895 млн и создал 7200 рабочих мест. Такой результат стал реальным благодаря трем инвестиционным стратегиям. Речь идет о кредитовании малого бизнеса, недвижимости, климатическом финансировании.

Канада. Правительство Канады создало Фонд социального финансирования, пообещав выделить 755 млн канадских долларов ($566 млн) для развития рынка импакт-инвестирования в стране.

Латинская Америка. Acumen Latam Impact Ventures завершила первое закрытие второго импакт-фонда на сумму $20 млн. Фонд будет инвестировать в компании, использующие технологии и инновации для поддержки малоимущих общин в Латинской Америке. В настоящее время инвестиции будут сфокусированы в Колумбии и Перу.

Латинская Америка и Карибский бассейн. Impact Circulate Capital привлек $65 млн для нового фонда. Его цель – борьба с загрязнением пластиком. Инвестиции будут направлены в предприятия по переработке отходов в регионе. Среди инвесторов выступили известные компании: IDB Lab, Builders Vision, Chevron Phillips Chemical, Danone, Dow, Mondelēz International и Unilever.

Инженер устанавливает солнечную панель дома клиента в Кении. Источник: Pioneerspost.

Кения. British International Investment и Stanbic Bank Kenya обязались инвестировать $130 млн в компанию Sun King Energy. Также инвесторы предоставляют оборотный капитал в $20 млн. Предприятие занимается развитием автономной солнечной энергии. Новые инвестиции позволят строить доступные солнечные дома и бизнес системы в населенных пунктах с недостаточным обслуживанием.

Африка. Международная финансовая корпорация инвестировала $13 млн. в Фонд охраны природы и общественного туризма в Африке. Таким образом, инвестор поддерживает восстановление после пандемии и устойчивый рост сектора экотуризма в Африке, в регионе, расположенном к югу от Сахары.

Весь мир. WWF и Finance Earth запустили Фонд улучшения рыболовства. Они надеются привлечь более $100 млн для инвестирования в инициативы перехода к более устойчивому рыболовству на планете.