Що таке імпакт економіка та як цей тренд може допомогти українському бізнесу

Мало хто розуміє, що таке імпакт-підприємництво та чому інвестори у всьому світі хочуть вкладати гроші саме в такі проєкти. Але якщо почати вивчати тему детальніше, то з подивом можна дізнатися, наскільки це глобальний тренд. Так, станом на 2021 рік загальний обсяг імпакт-інвестиційного капіталу сягнув $2,3 трлн. Неочікувано? Тож давайте розберемося, що таке імпакт-економіка та як це явище може змінити український бізнес в майбутньому.

Що таке імпакт-підприємництво

Щоб дізнатися, що таке імпакт-економіка, варто заглянути у "Довідник для підприємців" на сайті «Дія.Бізнес». Там представлено багато цікавої інформації. Давайте візьмемо з довідника декілька тез по темі.

Тож що таке імпакт-підприємництво? В перекладі з англ. impact - це вплив. Імпакт-підприємства мають бути етичними, прозорими та здійснювати масштабний вплив на соціальні чи екологічні проблеми, які вони прагнуть вирішувати.

Інакше кажучи, підприємець має побудувати систему управління у своєму бізнесі таким чином, щоб отримувати прибутки, забезпечити довгострокову стабільність та створити вплив за допомогою ринкових стратегій.

Тобто, імпакт-підприємці орієнтовані на потрійний результат (TBL — tripple bottom line).

Що таке TBL? Це структура, що охоплює три перспективи, кожна з яких має однакову цінність:

Результат задля економічної перспективи.

Результат задля соціальної точки зору.



Результат задля екологічної перспективи.



Таким чином, імпакт-бізнес не просто враховує фінансову перспективу розвитку компанії, а й включає соціальні та екологічні результати.

Як все це виглядає на практиці

Теорія може виглядати дещо складно. Але можна подивитися, як імпакт-бізнес працює в реаліях. Для цього можна розглянути таку системну компанію як Tesla.

"Корпорація створила глобально стійку та доступну енергетичну екосистему, вільну від викопного палива. Вони роблять це шляхом створення повністю електричних автомобілів. Tesla зосереджена на створенні позитивного впливу на навколишнє середовище. Компанія демонструє свою відданість цій меті поза межі отримання прибутку, роблячи свої модельні шаблони доступними у відкритому доступі для всієї спільноти. Це означає, що будь-хто інший може використовувати дослідження та розробки, проведені Tesla", - сказано в «Щоденнику для підприємців».

Водночас з цим, імпакт-бізнесом можуть бути не тільки великі компанії, а й малий та середній бізнес. Таку систему управління можуть впроваджувати будь-які підприємства: виробництво одягу, виготовлення продуктів харчування, освітній проєкти та ін.

Як має виглядати модель імпакт-бізнесу

Бізнес-модель імпакт-підприємства може включати в себе багато характеристик. Але є основний індикатор – вплив. Цей показник є не менш важливим, ніж економічні результати. Тобто, імпакт-підприємець має зробити дві речі:

1) Обрати одну з 17 цілей сталого розвитку ООН (ЦСР). Їх ще називають глобальними цілями ООН.

2) Визначити рівень впливу своєї компанії на цю ціль. Мова йде про те, як уникнути шкоди, приносити користь, сприяти розв'язанню проблем. Все це різні рівні впливу.

Що таке глобальні цілі ООН

17 цілей сталого розвитку ООН - це загальний заклик до дій, які мають допомогти ліквідувати бідність, захистити планету, забезпечити мир і процвітання для людей у світі. Тобто, глобальні цілі охоплюють такі сфери, як чиста вода та належні санітарні умови, збереження морських екосистем, гарне здоров’я, боротьба зі зміною клімату, відновлювальна енергія та ін.

Цілі ООН мають допомогти ліквідувати бідність та захистити планету. Джерело: ООН.

Варто додати, що ці цілі Генеральна Асамблея ООН ухвалила 25 вересня 2015 року. Тепер вони представлені в документі "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року".

Як поєднати цілі ООН та вплив бізнесу

Теоретичні знання треба правильно реалізовувати на практиці. Тому якщо традиційні підприємці хочуть зайнятися імпакт-бізнесом, необхідно отримати спеціальні знання. Такі можливості, зокрема, надає відповідна освітня програма для жінок-переселенок, яку ООН Жінки та Impact Force впроваджують у Польщі та Україні.

В рамках піврічного навчання 80 жінок отримують корисні знання в таких напрямках, як діджитал маркетинг, просування компанії, продажі, відбудова комунікацій у соцмережах та ін. Також підприємниці дізнаються, як правильно створювати бізнес-стратегії та інтегрувати новий досвід у бізнес, щоб той став соціально відповідальним.

Важливо зазначити, що цей навчальний контент планується додати на портал "Дія.Бізнес". Тож якщо ті українці, хто хоче розвиватися у напрямку імпакт-бізнесу, зможуть отримати вільний доступ до цієї освітньої програми.

Як шукати гроші для імпакт-бізнесу

Якщо ж українці впевнені в тому, що готові будувати імпакт-бізнес в країні, можна спробувати залучити інвестиції. Для цього на порталі "Дія.Бізнес" створена відповідна платформа, де можна опублікувати свій проєкт. Ця площадка знаходиться в стадії розвитку, тож ще буде розширюватися.

Але вже зараз тут можна ознайомитися із деякими цікавими ідеями для реалізації імпакт-бізнесу. Наприклад, підприємці пропонують розробити мобільну гру, відкрити мережу жіночих СТО, розробити освітні програми.

Що таке імпакт-інвестування

Імпакт-інвестиції – це відносно нове явище, але воно дуже швидко зростає у світі. Зокрема, такі інвестиції включають у свої портфелі все більше міжнародних фінансових фондів. Це призвело до того, що у 2021 році загальний обсяг імпакт-інвестиційного капіталу сягнув $2,3 трлн.

Тож що таке імпакт-інвестування? Цей підхід допомагає досягти такий соціальний та екологічний вплив, який можна певним чином виміряти (оцінити) та який призводить до суттєвих позитивних змін.

Тобто, імпакт-інвестори хочуть отримати від своїх інвестицій не тільки фінансову віддачу, а й створити гарний соціальний, економічний або екологічний вплив. Більшість інвесторів приймають в якості позитивного впливу 17 глобальних цілей ООН.

Графіка надає розуміння, в чому полягає різніця у різних підходах в інвестиціях. Джерело: "Дія.Бізнес".

Чому інвестори зацікавлені в імпакт економіці

Всі ці визначення про імпакт-інвестиції можуть здаватися складними та незрозумілими. Але практичний досвід в цьому напрямку дійсно вражає. Так, у травні 2023 року видання Pioneerspost підготувало щомісячний огляд "Impact Investing Newsflow". Там представлені глобальні угоди, звіти та ініціативи, які були ключовими на ринку імпакт-інвестування. Тож давайте дізнаємося про деякі з цих проєктів.

США. Інвестиційна компанія Enhanced Capital опублікувала звіт про імпакт-інвестиції. Згідно з документом, у 2022 році інвестор виділил $895 млн та створив 7200 робочих місць. Такий результат став реальним, завдяки трьом інвестиційним стратегіям. Мова йде про кредитування малого бізнесу, нерухомість, кліматичне фінансування.

Канада. Уряд Канади створив Фонд соціального фінансування, пообіцявши виділити 755 млн канадських доларів ($566 млн) для розвитку ринку імпакт-інвестування у країні.

Латинська Америка. Acumen Latam Impact Ventures завершила перше закриття другого імпакт-фонду на суму $20 млн. Фонд інвестуватиме в компанії, що використовують технології та інновації для підтримки малозабезпечених громад у Латинській Америці. Зараз інвестиції будуть сфокусовані у Колумбії та Перу.

Латинська Америка та Карибський басейн. Impact Circulate Capital залучив $65 млн для нового фонду. Його мета - боротьба із забрудненням пластиком. Тож інвестиції будуть спрямовані у підприємства з переробки відходів у регіоні. Серед інвесторів виступили відомі компанії: IDB Lab, Builders Vision, Chevron Phillips Chemical, Danone, Dow, Mondelēz International і Unilever.

Інженер встановлює сонячну панель на будинку клієнта у Кенії. Джерело: Pioneerspost.

Кенія. British International Investment та Stanbic Bank Kenya зобов’язалися інвестувати $130 млн у компанію Sun King. Також інвестори надають обіговий капітал у розмірі $20 млн. Підприємство займається розвитком автономної сонячної енергії. Нові інвестиції дозволять будувати доступні сонячні будинки та бізнес-системи в населених пунктах із недостатнім обслуговуванням.

Африка. Міжнародна фінансова корпорація інвестувала $13 млн у Фонд охорони природи та громадського туризму в Африці. Таким чином, інвестор підтримує відновлення після пандемії та стале зростання сектору екотуризму в Африці, в регіоні, що розташовано на південь від Сахари.

Весь світ. WWF та Finance Earth запустили Фонд покращення рибальства. Вони сподіваються залучити понад $100 млн для інвестування в ініціативи переходу до більш сталого рибальства на планеті.