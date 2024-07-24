"До внедрения биржевой торговли рынок древесины был как Дикий Запад" – нардеп Богдан Кицак

23 июля в Киеве состоялся круглый стол "Итоги трехлетнего функционирования организованного рынка древесины на лицензированных биржах: результаты и ожидания", организованный Ассоциацией «Биржевые и электронные площадки» и ГС «Ассоциация деревообрабатывающих предприятий Украины».

Участие в мероприятии приняли представители деревообрабатывающей отрасли и товарных бирж, в частности, Украинской энергетической биржи, которая первой в Украине получила соответствующую лицензию и разрешение на торговлю сырьем; Украинская универсальная биржа; Украинская ресурсная биржа; Украинская торговая платформа.

Также среди присутствовавших были: Арсен Ильин, член НКЦБФР; Валентин Бачурный, заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов; Юрий Болоховец, генеральный директор ГП "Леса Украины" и другие. Модератором мероприятия стал Олег Падалка, директор ассоциации «Биржевые и электронные площадки».

В ходе встречи говорили об основных этапах трехлетней трансформации биржевого рынка древесины и о важнейших достижениях реформы организованных товарных рынков. Отдельный блок встречи был посвящен государственному регулированию и надзору за деятельностью товарных бирж. Представители государственных органов и депутаты положительно оценили результат реформы на организованных товарных рынках.

"До июля 2021 года торговля древесиной больше напоминала Дикий Запад, чем регламентированную деятельность. Тогда мы имели огромное количество площадок, безумный процент невыполненных договоров и непонятное формирование цен. Сейчас мы видим мощную работу бирж, которая принесла свой эффект. Благодаря этому ГП "Леса Украины" является одним из немногих государственных предприятий, которое является прибыльным, растет и развивается", – отметил Богдан Кицак, народный депутат Украины.

В ходе дискуссии стало ясно, что лицензированные товарные биржи стали прочным фундаментом в торговле древесиной, поэтому участники рынка надеются, что эта норма обязательно "зацементируется" в Законе «О рынке древесины» над которым сейчас работает Верховная Рада.