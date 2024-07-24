«До впровадження біржової торгівлі ринок деревини був як Дикий Захід» – нардеп Богдан Кицак

23 липня у Києві відбувся круглий стіл «Підсумки трирічного функціонування організованого ринку деревиною на ліцензованих біржах: результати та очікування», який організували Асоціація «Біржові та електронні майданчики» та ГС «Асоціація деревообробних підприємств України».

Участь у заході взяли представники деревообробної галузі та товарних бірж, зокрема Української енергетичної біржі, яка першою в Україні отримала відповідну ліцензію та дозвіл на торгівлю сировиною; Української універсальної біржі; Української ресурсної біржі; Української торгової платформи.

Також серед присутніх були: Арсен Ільїн, член НКЦПФР; Валентин Бачурний, заступник голови Державного агентства лісових ресурсів; Юрій Болоховець, генеральний директор ДП «Ліси України» та інші. Модератором заходу став Олег Падалка, директор асоціації «Біржові та електронні майданчики».

У ході зустрічі говорили про основні етапи трирічної трансформації біржового ринку деревини та про найважливіші здобутки реформи організованих товарних ринків. Окремий блок зустрічі було присвячено державному регулюванню та нагляду за діяльністю товарних бірж. Представники державних органів та народні депутати позитивно оцінили результат реформи на організованих товарних ринках.

"До липня 2021 року торгівля деревиною більше нагадувала Дикий Захід аніж регламентовану діяльність. Тоді ми мали величезну кількість майданчиків, шалений відсоток невиконаних договорів і незрозуміле формування цін. Зараз ми бачимо потужну роботу бірж, яка принесла свій ефект. Завдяки цьому ДП «Ліси України» є одним із небагатьох державних підприємств, яке є прибутковим, росте і розвивається", – зазначив Богдан Кицак, народний депутат України.

Під час дискусії стало зрозуміло, що ліцензовані товарні біржі стали міцним фундаментом у торгівлі деревиною, а тому учасники ринку сподіваються, що ця норма обов’язково «зацементується» у Законі «Про ринок деревини» над яким зараз працює Верховна Рада.