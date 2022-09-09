«Филипп Моррис Украина»: стратегический приоритет — забота о людях

«Филипп Моррис Украина» фокусируется на безопасности и благополучии сотрудников. Как только удалось достичь относительной безопасности для всех эвакуированных сотрудников, компания начала решать проблему перезапуска бизнеса в Украине.

Безопасность сотрудников

Производственные мощности табачной компании «Филипп Моррис Украина» расположены возле Харькова. Совсем рядом — граница с российским агрессором. Компания еще с 2014 года уделяла вопросам безопасности особое внимание. С 24 февраля она остановила работу харьковской фабрики и сфокусировала все свои усилия на безопасности работников, помогая с эвакуацией им и их семьям.

Компания начала эвакуацию сотрудников в первые недели войны. Их семьи и домашние животные вывозили автобусами. У кого была возможность, тот выезжал из города самостоятельно.

Эвакуацию провели организованно. Для непрерывной координации действий с каждым из работников поддерживали связь в режиме 24/7. На первом этапе эвакуации решалась мегазадача — обеспечение людей транспортом, питанием и жильем в Украине или за рубежом.

На первом этапе эвакуации решалась мегазадача — обеспечение людей транспортом, питанием и жильем в Украине или за рубежом

Особая нагрузка была на персонал львовского филиала и сервисного хаба Philip Morris International в Польше. Вместе с волонтерами они принимали эвакуированных и помогали им расселиться. Люди приезжали отовсюду — из Киева, Харькова, Николаева, Запорожья, Чернигова. Прибывали с маленькими детьми и пожилыми родителями. В офисе во Львове организовали спальные места. Расселяли людей в квартирах сотрудников филиала. Активно искали дополнительное жилье, гостиницы и другие квартиры. В некоторые дни во Львов приезжали по 70-80 эвакуированных работников и членов их семей.

Помощь оказывали также коллеги из Молдовы, Словакии, Румынии, Венгрии, Швейцарии. Сотрудники других офисов Philip Morris International собрали для украинцев более $550 тыс. финансовой помощи в рамках внутреннего благотворительного проекта Project with a heart в 80 странах.

Как только эвакуированные работники компании оказывались в относительной безопасности во Львове, других городах Украины или за рубежом, они приобщались к помощи своим коллегам. Тем сотрудникам, которые решили остаться в Харькове, компания также оказывает гуманитарную помощь.

Вторым направлением заботы о персонале стали срочная финансовая поддержка и поиск возможностей по трудоустройству. Каждому сотруднику предоставили единовременную материальную помощь. Зарплату в первые месяцы полномасштабной войны выплатили заранее. Компенсируется стоимость аренды жилья не только в Украине, но и за границей.

В общей сложности более 1600 человек (сотрудников и членов их семей) обеспечили жильем. Некоторые члены украинской команды уже получили уникальный опыт работы в подразделениях PMI в других странах.

Генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Максим Барабаш

«Это была сложная и беспрецедентная логистическая операция, мы сделали все, чтобы спасти своих людей», — отмечает генеральный директор «Филипп Моррис Украина» Максим Барабаш. Philip Morris International продолжает поддерживать всех нуждающихся в помощи. PMI заботится не только о своих работниках, она выделила $10 млн в поддержку международных гуманитарных усилий, в частности профинансировала приобретение 22 машин скорой помощи и рентгеновского аппарата для больницы в Ивано-Франковске.

Адаптация бизнес-модели

С 24 февраля табачная фабрика «Филипп Моррис Украина» в Харьковской области не работает. Однако компании еще в апреле удалось наладить импорт продукции, возобновить поставки в регионах, где это возможно, а также работу фирменных магазинов IQOS в Украине.

Поставки продукции в Украину обеспечивали восемь предприятий Philip Morris International. Компания делала все возможное, чтобы своевременно доставить продукцию на украинский рынок и платить налоги.

В августе «Филипп Моррис» удалось наладить сотрудничество с компанией «Империал Тобакко» в Украине и организовать на ее мощностях в Киеве производство сигарет под брендами PMI. Благодаря этому удалось сохранить рабочие места, улучшить обеспечение продукцией «Филипп Моррис» на украинском рынке и гарантировать поступление налогов в госбюджет. За полгода после начала полномасштабной войны компания уплатила примерно 16 млрд грн налогов, в том числе 11,5 млрд грн акциза.

Компания возобновит производство на харьковской фабрике, как только это станет безопасным для работников, надеется Максим Барабаш. И уверяет, что «Филипп Моррис Украина» на бизнес-фронте приложит максимум усилий, чтобы приблизить победу.