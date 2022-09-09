«Філіп Морріс Україна»: стратегічний пріоритет — турбота про людей

«Філіп Морріс Україна» фокусується на безпеці та добробуті співробітників. Щойно вдалося досягти відносної безпеки для всіх евакуйованих співробітників, компанія почала вирішувати проблему перезапуску бізнесу в Україні.

Безпека співробітників

Виробничі потужності тютюнової компанії «Філіп Морріс Україна» розташовані біля Харкова. Зовсім поруч — кордон з російським агресором. Компанія ще від 2014 року приділяла питанням безпеки надзвичайну увагу. Від 24 лютого вона зупинила роботу фабрики біля Харкова і сфокусувала всі свої зусилля на безпеці працівників, допомагаючи з евакуацією їм та їхнім сім’ям.

Компанія розпочала евакуацію працівників у перші тижні війни. Їхні родини та домашніх тварин вивозили автобусами. Хто мав змогу, виїжджав з міста самостійно.

Евакуація відбувалася чітко. Задля безперервної координації дій з кожним із працівників підтримували зв’язок у режимі 24/7. На першому етапі евакуації вирішувалося мегазавдання — забезпечення людей транспортом, харчуванням та житлом чи то в Україні, чи то за кордоном.

На першому етапі евакуації вирішувалося мегазавдання — забезпечення людей транспортом, харчуванням та житлом чи то в Україні, чи то за кордоном

Особливе навантаження було на персонал львівської філії та сервісного хабу Philip Morris International у Польщі. Разом із волонтерами вони приймали евакуйованих та допомагали їм розселитися. Люди приїжджали звідусіль — з Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Чернігова. Прибували з маленькими дітьми та літніми батьками. Офіс у Львові облаштували спальними місцями. Розселяли людей у квартирах співробітників філії. Активно шукали додаткове житло, готелі, інші квартири. У деякі дні до Львова приїздило по 70-80 евакуйованих працівників та членів їх сімей.

Допомогу надавали також колеги з Молдови, Словаччини, Румунії, Угорщини, Швейцарії. Співробітники з інших офісів Philip Morris International зібрали для українців понад $550 тис. допомоги у межах внутрішнього благодійного проєкту Project with a heart у 80 країнах.

Щойно евакуйовані працівники компанії опинялись у відносній безпеці у Львові, інших містах України або за кордоном, вони долучалися до допомоги своїм колегам. Тим співробітникам, які вирішили залишитися у Харкові, компанія також надає гуманітарну допомогу.

Другим напрямом турботи про персонал стали термінова фінансова підтримка та пошук можливостей з працевлаштування. Кожному співробітнику надали одноразову матеріальну допомогу. Зарплату у перші місяці повномасштабної війни виплатили наперед. Компенсується вартість оренди житла не тільки в Україні, а й за кордоном.

Загалом понад 1600 людей (співробітників та членів їх сімей) забезпечили житлом. Дехто з членів української команди вже отримав унікальний досвід роботи у підрозділах PMI в інших країнах.

Генеральний директор «Філіп Морріс Україна» Максим Барабаш

«Це була складна і безпрецедентна логістична операція, ми зробили все, щоб врятувати своїх людей», — наголошує генеральний директор «Філіп Морріс Україна» Максим Барабаш. Philip Morris International продовжує підтримувати всіх, хто потребує допомоги. PMI опікується не лише своїми працівниками, вона виділила $10 млн на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль, зокрема профінансувала придбання 22 машин швидкої допомоги та рентгенівського апарату для лікарні в Івано-Франківську.

Адаптація бізнес-моделі

Від 24 лютого тютюнова фабрика «Філіп Морріс Україна» у Харківській області не працює. Проте компанії ще у квітні вдалося налагодити імпорт продукції, відновити постачання у тих регіонах, де це можливо, а також роботу фірмових магазинів IQOS в Україні.

Постачання продукції в Україну забезпечували вісім підприємств Philip Morris International. Компанія робила все можливе, щоб своєчасно доставити продукцію на український ринок і сплачувати податки до державного бюджету.

У серпні «Філіп Морріс» вдалося налагодити співпрацю з компанією «Імперіал Тобакко» в Україні та організувати на її потужностях у Києві виробництво сигарет під брендами PMI. Завдяки цьому вдалося зберегти робочі місця, покращити забезпечення продукцією «Філіп Морріс» на українському ринку та гарантувати надходження податків до держбюджету. За пів року від початку повномасштабної війни компанія сплатила приблизно 16 млрд грн податків, зокрема 11,5 млрд грн акцизу.

Компанія відновить виробництво на харківській фабриці, щойно це стане безпечним для працівників, сподівається Максим Барабаш. І запевняє, що «Філіп Морріс Україна» на бізнес-фронті докладе максимум зусиль, щоб наблизити перемогу.