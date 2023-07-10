Инвестиция в будущее: зачем у Филипп Моррис возобновили программу стажировки для студентов во время войны?

Филипп Моррис — одна из немногих международных компаний в Украине, решившая возобновить программу стажировки для студентов после полномасштабного вторжения России. Это было принципиальное решение, ведь основная функция программы Inkompass — обучение и развитие молодежи в начале карьеры и формирование новой волны талантов для компании и страны как основы устойчивого экономического роста.

Отбор лучших среди лучших

С 2017 года благодаря глобальной программе стажировки Inkompass Филипп Моррис Украина дает студентам и выпускникам возможности получить реальный опыт работы еще во время обучения в университете. В 2022 году программу не запускали по соображениям безопасности. Как только ситуация стабилизировалась, компания объявила об открытии нового набора.

«Самое важное для нас в этой программе — привлечь талантливых молодых специалистов, которые впоследствии могут стать нашими сотрудниками. Мы предоставляем реальный опыт и открываем возможности для старта и долгосрочного развития карьеры. Некоторые из тех, кто был нашими интернами 5-6 лет назад, теперь занимают руководящие должности в компании. Поэтому для нас вывод очевиден – программа работает хорошо», — говорит Екатерина Шевченко, менеджер по персоналу и руководитель по привлечению талантов.

Филипп Моррис взяла на себя все технические вопросы и оплачивает работу стажеров. Чтобы попасть на Inkompass в этом году, нужно было пройти несколько этапов отбора онлайн, а именно:

Заполнение онлайн-анкеты;

Онлайн интервью на английском языке с искусственным интеллектом;

Тест навыков на платформе SHL. Тестирование помогает оценить способности анализа информации и логического мышления.

Центр оценки с менеджерами компании, состоящий из кейсов и интервью, дает возможность проявить различные компетенции, необходимые для работы в компании.

Филипп Моррис решила не снижать планку в этом году, ведь основная задача компании – найти и раскрыть потенциал лучших талантов. Не каждый проходит отбор, но дошедшие до конца получат шанс сделать большой шаг вперед еще в начале карьеры. Однако и неуспешное участие в отборе – ценный опыт. К тому же менеджеры, отбирающие кандидатов, предоставляют каждому расширенную обратную связь, где объясняют, какие сильные стороны имеет кандидат и над какими компетенциями следует поработать на будущее.

«У нас есть стажеры, которые пытались попасть в программу несколько раз. Благодаря фидбекам они смогли улучшить свои слабые компетенции или навыки. Кто подтянул английский, кто поработал над soft skills. Один интерн рассказал, что ждал программу в 2022 году и был очень доволен, когда узнал ее возобновление в 2023. Он отправился и прошел с третьей попытки», — рассказала Екатерина Шевченко.

Самое важное для нас в этой программе – привлечь талантливых молодых специалистов, которые впоследствии могут стать нашими сотрудниками. Мы предоставляем реальный опыт работы и открываем возможности для старта и долгосрочного развития карьеры. Екатерина Шевченко менеджер по персоналу и руководитель по привлечению талантов Филипп Моррис Украина

Больше возможностей для украинских студентов

Программа состоит из двух этапов, каждый длится по полгода. В 2023 году прошедших отбор кандидатов также ждут и новые составляющие. Компания специально для украинской молодежи добавила к стажировке новые мероприятия и серию встреч с менеджментом, где интерны смогут подробнее узнать о различных функциях компании непосредственно от ее лидеров.

В начале программы для стажеров запланирована серия нетворкингов, во время которых они познакомятся друг с другом, узнают, что их ожидает, чего стоит обратить внимание, как лучше адаптироваться. За каждым из них закрепят ментора и бади (от англ. buddy – приятель), которые помогут с рабочими вопросами и адаптацией во время стажировки.

В этом году «Филипп Моррис Украина» добавила в Inkompass еще один элемент – полевой визит.

Это один из этапов онбординга для определенной группы новичков в компании, и мы решили провести его и для интернов в этом году. Во время field visit они посетят различные виды точек продаж продукции компании, узнают об особенностях работы с каждым каналом продаж. и лучше поймут, как работает бизнес «в полях», — резюмировала Екатерина.

Эти нововведения, уверяют в компании, помогут лучше адаптироваться новичкам, почувствовать корпоративную культуру, понять бизнес, увидеть перспективы для себя лично через знакомство с разными подразделениями.

Как строится диалог с молодыми специалистами

Филипп Моррис много внимания уделяет именно корпоративной культуре. В частности, в этом году компания организовала для менеджеров, нанимающих интернов, подготовительный тренинг. В рамках тренинга говорили о принципах программы стажировки, постоянной и двусторонней обратной связи, ожиданиях нового поколения относительно работы, а также делились советами по опыту программ стажировки прошлых лет.

«Мы отдаем себе отчет, что теория поколений – это важный элемент построения коммуникации между менеджером и молодым специалистом, которая в свою очередь создает понимание, доверие и формирует реалистичные ожидания с обеих сторон», — отметила Екатерина.

Филипп Моррис много внимания уделяет именно корпоративной культуре. В частности, в этом году компания организовала для менеджеров, нанимающих интернов, подготовительный тренинг.

Безопасность превыше всего

Запуская Inkompass в условиях военного положения, компания, прежде всего, позаботилась о безопасности стажеров и сотрудников. Поскольку программа создана для студентов, она и раньше предусматривала гибридный формат работы, чтобы интерны могли посещать университет и чувствовать себя комфортно.

В текущих условиях сотрудники и стажеры прошли дополнительные инструктажи по правилам безопасности в офисе, в частности, связанным с воздушными тревогами.

Кейсы и опыт остаются с интерном навсегда

После завершения программы интерны получат неоценимый опыт, а главное — собственные кейсы реальных проектов в бизнесе.

«Поскольку мы привлекаем людей, обычно не имеющих опыта, программа построена на проектной основе. На протяжении стажировки участники работают над собственными и групповыми проектами, что помогает развить определенные компетенции и навыки. Каждый такой проект оказывает реальное влияние на бизнес, имеет свои метрики, KPI, а значит, и измеряемые результаты. В каждом подразделении разные проекты, которые реализуются вместе с командой и менеджером отдела, тогда как над групповым проектом стажеры работают друг с другом независимо от отдела и полагаются на собственные навыки и таланты», - рассказала Екатерина.

Во время программы стажировки интерны приобретают реальный опыт работы, работая над разными бизнес-задачами вместе с менторами. После стажировки перед ними открываются новые возможности: пройдя конкурс на открытую вакансию у Филип Морис, можно продолжить работу в компании в определенном отделе или функции и впоследствии даже в офисах компании в других странах мира.

Поскольку после завершения программы интерны будут иметь конкретные бизнес-кейсы. в своем активе, которые смогут указать в резюме, это повысит их ценность на рынке труда.

«Возможностей множество, и я уверена, что каждый мотивированный сотрудник, еще вчера бывший интерном, найдет свой уникальный профессиональный маршрут, а мы всячески будем в этом поддерживать его», — отметила Екатерина.

65% интернов остаются работать в компании

Основная задача программы Inkompass — рассмотреть «звездочки» среди нашей талантливой молодежи и создать качественную новую волну профессионалов для компании.

По итогам предыдущих программ примерно 60-65% интернов оставались работать и работают в дальнейшем в компании, а некоторые из них уже занимают руководящие позиции. В Филип Моррис уверены, что имеют с ними общие ценности и подходы к работе.

Основная задача программы Inkompass — рассмотреть «звездочки» среди нашей талантливой молодежи и создать качественную новую волну профессионалов для компании.

«Стажеры получают реальный опыт работы параллельно с обучением в заведениях высшего образования – это уникальная возможность. После выпуска они будут предлагать потенциальному работодателю, даже если это будет не «Филипп Моррис Украина». Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы инвестируем в развитие экономики Украины в целом», — подытожила Екатерина.