Інвестиція у майбутнє: навіщо у Філіп Морріс відновили програму стажування для студентів під час війни?

Філіп Морріс — одна з небагатьох міжнародних компаній в Україні, яка вирішила відновити програму стажування для студентів після повномасштабного вторгнення росії. Це було принципове рішення, адже основна функція програми Inkompass —навчання та розвиток молоді на початку кар’єри й формування нової хвилі талантів для компанії та для країни як основи сталого економічного зростання.

Відбір найкращих серед найкращих

З 2017 року завдяки глобальній програмі стажування Inkompass «Філіп Морріс Україна» дає студентам та випускникам можливості отримати реальний досвід роботи ще під час навчання в університеті. У 2022 році програму не запускали з безпекових міркувань. Щойно ситуація стабілізувалася, компанія оголосила про відкриття нового набору.

«Найважливіше для нас у цій програмі — залучити талановитих молодих спеціалістів, які згодом можуть стати нашими співробітниками. Ми надаємо реальний досвід роботи й відкриваємо можливості для старту і довгострокового розвитку кар’єри. Деякі з тих, хто був нашими інтернами 5-6 років тому, тепер обіймають вже керівні посади у компанії. Тому для нас висновок очевидний – програма працює добре», — зауважує Катерина Шевченко, менеджерка з персоналу та керівник із залучення талантів.

Філіп Морріс узяла на себе всі технічні питання та оплачує роботу стажерів. Щоб потрапити на Inkompass цього року потрібно було пройти кілька етапів відбору онлайн, а саме:

Заповнення онлайн-анкети;

Онлайн інтерв’ю англійською мовою зі штучним інтелектом;

Тест здібностей на платформі SHL. Тестування допомагає оцінити здібності до аналізу інформації та логічного мислення.

Центр оцінки з менеджерами компанії, що складається з кейсів та інтерв’ю і дає можливість проявити різні компетенції, необхідні для роботи в компанії.

Філіп Морріс вирішила не знижувати планку цьогоріч, адже основне завдання компанії – відшукати та розкрити потенціал найкращих талантів. Не кожен проходить відбір, але ті, хто дійде до кінця, отримають шанс зробити великий крок вперед ще на початку кар’єри. Проте й неуспішна участь у відборі — цінний досвід. До того ж менеджери, які відбирають кандидатів, надають кожному розширений зворотний зв’язок, де пояснюють, які сильні сторони має кандидат і над якими компетенціями варто попрацювати на майбутнє.

«Ми маємо стажерів, які намагалися потрапити до програми декілька разів. Завдяки фідбекам вони змогли поліпшити свої слабкі компетенції або навички. Хтось підтягнув англійську, хтось попрацював над soft skills. Один інтерн розповів, що чекав на програму у 2022 році й був дуже задоволений, коли дізнався про її поновлення у 2023. Він подався і пройшов з третьої спроби», — розповіла Катерина Шевченко.

Найважливіше для нас у цій програмі — залучити талановитих молодих спеціалістів, які згодом можуть стати нашими співробітниками. Ми надаємо реальний досвід роботи і відкриваємо можливості для старту і довгострокового розвитку кар’єри. Катерина Шевченко менеджерка з персоналу та керівник із залучення талантів Філіп Морріс Україна

Більше можливостей для українських студентів

Програма складається з двох етапів, кожен триває по пів року. У 2023 році кандидатів, які пройшли відбір, також чекають й нові складові. Компанія спеціально для української молоді додала до стажування нові заходи та серію зустрічей з менеджментом, де інтерни зможуть детальніше дізнатись про різні функції в компанії безпосередньо від її лідерів.

На початку програми для стажерів заплановано серію нетворкінгів, під час яких вони познайомляться один з одним, дізнаються, що їх очікує, на що варто звернути увагу, як краще адаптуватися. За кожним із них закріплять ментора та баді (від англ. buddy – приятель), які допомагатимуть з робочими питаннями та адаптацією під час стажування.

Цього року «Філіп Морріс Україна» додала до Inkompass ще один елемент — польовий візит.

«Це один з етапів онбордингу для певної групи новачків у компанії, і ми вирішили провести його і для інтернів у цьому році. Під час field visit вони відвідають різні види точок продажу продукції компанії, дізнаються про особливості роботи з кожним каналом продажів та краще зрозуміють як працює бізнес «у полях», — резюмувала Катерина.

Ці нововведення, запевняють у компанії, допоможуть краще адаптуватися новачкам, відчути корпоративну культуру, зрозуміти бізнес, побачити перспективи для себе особисто через знайомство з різними підрозділами.

Як будується діалог з молодими спеціалістами

Філіп Морріс багато уваги приділяє саме корпоративній культурі. Зокрема, цього року компанія організувала для менеджерів, які наймають інтернів, підготовчий тренінг. У рамках тренінгу говорили про принципи програми стажування, постійний та двосторонній зворотний зв'язок, очікування нового покоління щодо роботи, а також ділились порадами з досвіду програм стажування минулих років.

«Ми усвідомлюємо, що теорія поколінь – це важливий елемент побудови комунікації між менеджером та молодим спеціалістом, яка своєю чергою створює порозуміння, довіру та формує реалістичні очікування з обох сторін», — зауважила Катерина.

Філіп Морріс багато уваги приділяє саме корпоративний культурі. Зокрема, цього року компанія організувала для менеджерів, які наймають інтернів, підготовчий тренінг.

Безпека понад усе

Запускаючи Inkompass в умовах воєнного стану, компанія насамперед потурбувалася про безпеку стажерів та співробітників. Оскільки програма створена для студентів, вона й раніше передбачала гібридний формат роботи, щоб інтерни могли відвідувати університет та почуватися комфортно.

У поточних умовах співробітники й стажери пройшли додаткові інструктажі щодо правил безпеки в офісі, зокрема, пов’язаних із повітряними тривогами.

Кейси та досвід залишаються з інтерном назавжди

Після завершення програми, інтерни отримають неоціненний досвід, а головне — власні кейси реальних проєктів у бізнесі.

«Оскільки ми залучаємо людей, які зазвичай не мають досвіду, програма побудована на проєктній основі. Протягом стажування учасники працюють над власним та груповим проєктами, що допомагає розвинути певні компетенції та навички. Кожен такий проєкт має реальний вплив на бізнес, має свої метрики, KPI, а отже, і вимірювані результати. У кожному підрозділі різні проєкти, які реалізуються разом з командою та менеджером відділу, тоді як над груповим проєктом стажери працюють один з одним незалежно від відділу та покладаються на власні навички та таланти», — розповіла Катерина.

Під час програми стажування інтерни здобувають реальний досвід роботи, працюючи над різними бізнес-завданнями разом із менторами. Після стажування перед ними відкриваються нові можливості: пройшовши конкурс на відкриту вакансію у Філіп Моріс, можна продовжити роботу в компанії у певному відділі або функції та згодом навіть і в офісах компанії в інших країнах світу.

Оскільки після завершення програми інтерни матимуть конкретні бізнес-кейси в своєму активі, які зможуть зазначити в резюме, це підвищить їхню цінність на ринку праці.

«Можливостей безліч, і я впевнена, що кожний вмотивований співробітник, який ще вчора був інтерном, знайде свій унікальний професійний маршрут, а ми всіляко будемо у цьому його підтримувати», — зауважила Катерина.

65% інтернів залишаються працювати у компанії

Основне завдання програми Inkompass — розгледіти «зірочок» серед нашої талановитої молоді та створити якісну нову хвилю професіоналів для компанії.

За підсумками попередніх програм, приблизно 60-65% інтернів залишалися працювати й працюють надалі у компанії, а деякі з них вже займають керівні позиції. У Філіп Морріс упевнені, що мають з ними спільні цінності та підходи до роботи.

Основне завдання програми Inkompass — розгледіти «зірочок» серед нашої талановитої молоді та створити якісну нову хвилю професіоналів для компанії.

«Стажери здобувають реальний досвід роботи паралельно із навчанням в закладах вищої освіти — це унікальна можливість. Після випуску вони матимуть, що запропонувати потенційному роботодавцю, навіть якщо це буде не «Філіп Морріс Україна». Тому я можу впевнено сказати, що ми інвестуємо у розвиток економіки України загалом», — підсумувала Катерина.