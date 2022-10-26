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Киевский международный экономический форум-2022 состоится в Киеве 17 ноября
Главная тема Форума — побеждающая Украина. Пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, экономика нашей страны ежедневно держит удар, бизнес работает в условиях тяжелых вызовов, острейших за новую украинскую историю.
Какую стратегию обновления экономики Украины совместно сформируют бизнес и власть?
Какие фонды и программы готовят международные финансовые организации и что станет их приоритетом?
Как крупные украинские и международные бизнесы трансформируются и хеджируют риски в условиях войны?Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как Украина меняет цифровой мир и готова ли к борьбе за самый ценный свой ресурс – человеческий капитал?
Эти и другие темы участники КМЭФ-2022 обсудят оффлайн 17 ноября.
Подробная программа мероприятия: https://forumkyiv.org/ru/forum/2022/program
"Сегодня как никогда бизнес, общество, власть и наши международные партнеры нуждаются в совместных смелых стратегиях ради победы, возрождения и качественно нового успешного экономического развития. Украинский бизнес проходит и усваивает уроки войны, демонстрируя жизнестойкость, гибкость и эффективность. Пока враг пытается отбросить нас в прошлое, мировая экономика принимает глобальные вызовы, конкуренцию за новейшие технологии, инновации, безопасность, инвестиции, капитал и возможности будущего. КМЭФ-2022 о том, как мы двигаемся вперед и демонстрируем всему миру, что Украина побеждает” – отметил инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий.
Участники мероприятия осуществят поддержку Superhumans Center, специализированной клиники протезирования и реконструктивной хирургии для улучшения качества жизни наших героев.
Также на форуме состоится тихий аукцион в пользу ВСУ в партнерстве с журналистами "Украинской Правды".
Партнеры КМЭФ-2022:
Mastercard, ПриватБанк , Vodafone, Смарт-Холдинг, Киевстар, Интерпайп, Биосфера , Biopharma, Microsoft, МХП, Color Trend.
Стратегический партнер – UFuture.
Форум состоится с учетом всех норм безопасности и предусматривает онлайн трансляцию. Состав спикеров и место проведения будут сообщены вам после регистрации.
Контакты для аккредитации и по вопросам медиа-партнерства:
Александра Погорелая: +380992883536
Вита Стратюк: +380 (93) 448 00 68