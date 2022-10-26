Киевский международный экономический форум-2022 состоится в Киеве 17 ноября

Главная тема Форума — побеждающая Украина. Пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, экономика нашей страны ежедневно держит удар, бизнес работает в условиях тяжелых вызовов, острейших за новую украинскую историю.

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Какую стратегию обновления экономики Украины совместно сформируют бизнес и власть?

Какие фонды и программы готовят международные финансовые организации и что станет их приоритетом?

Как крупные украинские и международные бизнесы трансформируются и хеджируют риски в условиях войны?

Как Украина меняет цифровой мир и готова ли к борьбе за самый ценный свой ресурс – человеческий капитал?

Эти и другие темы участники КМЭФ-2022 обсудят оффлайн 17 ноября.

Подробная программа мероприятия: https://forumkyiv.org/ru/forum/2022/program



"Сегодня как никогда бизнес, общество, власть и наши международные партнеры нуждаются в совместных смелых стратегиях ради победы, возрождения и качественно нового успешного экономического развития. Украинский бизнес проходит и усваивает уроки войны, демонстрируя жизнестойкость, гибкость и эффективность. Пока враг пытается отбросить нас в прошлое, мировая экономика принимает глобальные вызовы, конкуренцию за новейшие технологии, инновации, безопасность, инвестиции, капитал и возможности будущего. КМЭФ-2022 о том, как мы двигаемся вперед и демонстрируем всему миру, что Украина побеждает” – отметил инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий.

Участники мероприятия осуществят поддержку Superhumans Center, специализированной клиники протезирования и реконструктивной хирургии для улучшения качества жизни наших героев.

Также на форуме состоится тихий аукцион в пользу ВСУ в партнерстве с журналистами "Украинской Правды".

Партнеры КМЭФ-2022:

Mastercard, ПриватБанк , Vodafone, Смарт-Холдинг, Киевстар, Интерпайп, Биосфера , Biopharma, Microsoft, МХП, Color Trend.

Стратегический партнер – UFuture.

Форум состоится с учетом всех норм безопасности и предусматривает онлайн трансляцию. Состав спикеров и место проведения будут сообщены вам после регистрации.

Контакты для аккредитации и по вопросам медиа-партнерства:

Александра Погорелая: +380992883536

Вита Стратюк: +380 (93) 448 00 68

[email protected]