Київський міжнародний економічний форум - 2022 відбудеться в Києві 17 листопада

Головна тема Форуму — Україна, що перемагає. Поки Збройні сили України наближають Перемогу, економіка нашої країни щодня тримає удар, бізнес працює в умовах важких викликів, найгостріших за нову українську історію.

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Яку стратегію відновлення економіки України спільно сформують бізнес і влада?

Які фонди та програми готують міжнародні фінансові організації та що буде їх пріоритетом?

Як великі українські та міжнародні бізнеси трансформуються та хеджують ризики в умовах війни?

Як Україна змінює цифровий світ та чи готова до боротьби за найцінніший свій ресурс – людський капітал?

Ці та інші теми учасники КМЕФ-2022 обговорять офлайн 17 листопада.

Детальна програма заходу: https://forumkyiv.org/uk/forum/2022/program

“Сьогодні як ніколи бізнес, суспільство, влада та наші міжнародні партнери потребують спільних сміливих стратегій заради перемоги, відродження та якісно нового успішного економічного розвитку. Український бізнес проходить та засвоює уроки війни, демонструючи життестійкість, гнучкість та ефективність. Поки ворог намагається відкинути нас у минуле, світова економіка приймає глобальні виклики, конкуренцію за новітні технології, інновації, безпеку, інвестиції, людський капітал та можливості майбутнього. КМЕФ-2022 про те, як ми рухаємось вперед і демонструємо всьому світу, що Україна перемагає” — зазначив ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький.

Учасники заходу здійснять донати на підтримку Superhumans Center, спеціалізованої клініки протезування та реконструктивної хірургії для покращення якості життя наших героїв.

Також під час форуму відбудеться тихий аукціон на користь ЗСУ в партнерстві з журналістами "Української Правди".

Партнери КМЕФ-2022:

Mastercard, ПриватБанк, Vodafone, Смарт-Холдинг, Київстар, Інтерпайп, Біосфера, Biopharma, Microsoft, МХП, Color Trend.

Стратегічний партнер — UFuture.

Форум відбудеться з урахуванням всіх безпекових норм та передбачає онлайн трансляцію. Склад спікерів та місце проведення будуть повідомлені вам після реєстрації.

Контакти для акредитації та з питань медіа-партнерства:

Олександра Погоріла: +380992883536

Віта Стратюк: +380 (93) 448 00 68

[email protected]