- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Латвия расширила список стран, которые она считает оффшорами: в частности, добавилась Россия
Правительство Латвии включило Россию в список стран и территорий, где действует низкий уровень налогообложения или вообще нет налога. Об этом пишет Delfi.
Также в список попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июля.
Эти страны внесли в список оффшоров, поскольку они не сотрудничают в сфере налогообложения Европейского Союза.
Министерство финансов Латвии призвало налогоплательщиков обратить особое внимание на операции с лицами, которые расположены, основаны или зарегистрированы в этих странах и территориях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отмечает LSM, в Латвии установлен особый режим уплаты налогов в случаях, когда сделки касаются таких лиц. И с целью соблюдения защитных мер Служба государственных доходов Латвии усиливает мониторинг операций, проводимых налогоплательщиками с бизнес-партнерами из таких стран и территорий.
Источник фото: ua.depositphotos.com