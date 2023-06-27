Латвия расширила список стран, которые она считает оффшорами: в частности, добавилась Россия

Правительство Латвии включило Россию в список стран и территорий, где действует низкий уровень налогообложения или вообще нет налога. Об этом пишет Delfi.

Также в список попали Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Республика Маршалловы острова. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 июля.

Эти страны внесли в список оффшоров, поскольку они не сотрудничают в сфере налогообложения Европейского Союза.

Министерство финансов Латвии призвало налогоплательщиков обратить особое внимание на операции с лицами, которые расположены, основаны или зарегистрированы в этих странах и территориях.

Как отмечает LSM, в Латвии установлен особый режим уплаты налогов в случаях, когда сделки касаются таких лиц. И с целью соблюдения защитных мер Служба государственных доходов Латвии усиливает мониторинг операций, проводимых налогоплательщиками с бизнес-партнерами из таких стран и территорий.

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