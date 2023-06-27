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Економіка
Дата публікації

Латвія розширила список країн, які вона вважає офшорами: зокрема, додалася Росія

Латвія, прапор
Латвія. Фото: Depositphotos

Уряд Латвії включив Росію до переліку країн і територій, де діє низький рівень оподаткування або взагалі немає податку. Про це пише Delfi.

Також до списку потрапили Британські Віргінські острови, Коста-Ріка та Республіка Маршаллові острови. Відповідні зміни набудуть чинності з 1 липня.

Ці країни внесли до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу. 

Міністерство фінансів Латвії закликало платників податків звернути особливу увагу на операції з особами, які розташовані, засновані або зареєстровані в цих країнах і територіях.

Як зазначає LSM, у Латвії встановлено особливий режим сплати податків у випадках, коли операції стосуються таких осіб. І з метою дотримання захисних заходів Служба державних доходів Латвії посилює моніторинг операцій, які платники податків проводять з бізнес-партнерами із таких країн і територій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко