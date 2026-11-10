Очередная "победа" столицы: миллиарды на подготовку, а полностью автономны лишь 2% школ

Киев годами готовит школы к блэкаутам, но новый мониторинг Министерства образования и науки Украины (МОН) выявил противоречие: генераторы есть почти везде, однако полностью автономными остаются лишь 2% учреждений. И это в городе, который ежегодно предусматривает миллиарды на подготовку системы образования, хотя школьников становится меньше, а часть запланированных капитальных средств остаётся неиспользованной. Dilo проанализировало бюджетные отчёты столицы, официальный ответ МОН и результаты мониторинга школ, чтобы выяснить, как эти противоречия отражаются на жизни города, работающих семей и бизнеса.

Школьная сеть: прежние масштабы, новые расходы

Только за последний год Киев потерял более 24 тысяч школьников, о чём МОН сообщило в ответе на запрос редакции. Ещё интереснее выглядит статистика за пять учебных лет: в коммунальных образовательных учреждениях количество учеников сократилось на 11,4%, тогда как число самих школ уменьшилось всего на три. И пока детей за партами становится меньше, город продолжает содержать практически ту же сеть учреждений, каждое из которых нуждается в финансировании и подготовке к работе в условиях войны.

Как изменялось количество учеников и коммунальных школ Киева. Источник: МОН. Инфографика: Dilo.

Бюджетные цифры в этой ситуации выявляют ещё одно противоречие: сокращение количества школьников пока не сопровождается уменьшением расходов на среднее образование. Здания необходимо отапливать, ремонтировать и обслуживать, а сотрудникам выплачивать зарплату независимо от того, сколько детей сегодня учится в школах. Согласно бюджетному отчёту Киева, в 2025 году расходы общего фонда на среднее образование превысили 15 млрд грн, увеличившись за год на 19% в текущих ценах. И это средства на повседневную работу системы, тогда как война добавила ещё одну дорогостоящую задачу — обеспечить обучение во время длительных отключений электроэнергии. Поэтому на фоне роста расходов гораздо интереснее посмотреть, как город справляется с этой задачей и каких результатов удалось достичь за годы подготовки.

Миллиарды на подготовку: почему столица оказалась среди аутсайдеров

По данным АИКОМ, в столице сосредоточено наибольшее количество школьников в стране, а мониторинг МОН от 5 ноября показал, что всем требованиям автономной работы соответствуют около 2% киевских учреждений. На пятом году полномасштабной войны это довольно красноречивый итог многолетней подготовки города.

По сообщениям городских властей, в 2024, 2025 и 2026 годах на различные мероприятия ежегодно предусматривалось примерно 2,3–2,5 млрд грн. Только в этом году сумма составляет около 1,7% всех запланированных расходов городского бюджета. На эти деньги обустраивают укрытия, ремонтируют помещения, обновляют инженерные сети и устанавливают резервные источники питания. Масштаб финансирования значительный, особенно учитывая, что потребность в модернизации школ сохраняется из года в год.

Казалось бы, причина недостаточной готовности школ может быть вполне очевидной: на все эти работы попросту не хватает денег. Такое объяснение выглядело бы логичным, если бы не одна деталь: часть уже утверждённых средств Киев так и оставляет неиспользованной. Согласно отчёту Департамента образования КГГА, в 2025 году бюджет развития образовательной отрасли был исполнен на 84,5%. А согласно бюджетной отчётности столицы, почти 1,1 млрд грн, предусмотренных на капитальные работы, остались неиспользованными. Речь идёт о ремонтах и модернизации всей образовательной сферы, которая остро нуждается в обновлении.

Наиболее показательная история — с генераторами. По данным столичного департамента образования, ими уже обеспечены 98% киевских школ. Цифра почти идеальная, но для полноценного обучения во время блэкаутов необходима слаженная работа всей инфраструктуры: резервное электроснабжение, автономность более восьми часов, отопление, водоснабжение и водоотведение.

Энергетическая автономность школ Киева по сравнению с общенациональным показателем по пяти критериям готовности к длительным отключениям. Источник: МОН. Инфографика: Dilo

И именно здесь возникает вопрос, насколько рационально город направляет средства на подготовку школ. Ведь если учреждение уже имеет резервное электроснабжение, но во время отключения остаётся без воды, очередной генератор вряд ли поможет провести полноценный учебный день.

Как отметило МОН в ответе на запрос редакции, материально-техническое и финансовое обеспечение коммунальных школ относится к полномочиям местных властей. Однако каких именно условий больше всего не хватает столичным учреждениям и как город собирается устранять эти недостатки, в КГГА пока не объяснили. Редакция обратилась в городскую администрацию с соответствующим запросом, однако на момент подготовки материала ответа не получила.

А пока вопрос автономности остаётся открытым, последствия школьных блэкаутов снова ощущают работающие родители. Когда младшие классы из-за отключений переходят на дистанционное обучение, семьям приходится срочно решать, с кем оставить ребёнка и как совместить это с работой. И пока город продолжает готовить школы, родители вынуждены каждый раз приспосабливаться к последствиям незавершённой подготовки.

Для бизнеса последствия таких вынужденных решений родителей особенно ощутимы на фоне кадрового дефицита. Согласно августовскому опросу предприятий, 69% промышленных компаний назвали нехватку кадров главным препятствием для своей деятельности. В таких условиях даже производство, обеспечившее себя резервным электроснабжением, рискует остаться без необходимых специалистов на смене, если их дети вынуждены учиться дома.

И именно здесь становится понятно, насколько дорого может обходиться незавершённая подготовка столицы. Киев годами выделяет миллиарды на школьную инфраструктуру, но её недостаточная автономность создаёт дополнительные проблемы далеко за пределами образования. Столица рискует платить за эти недостатки дважды: сначала средствами городского бюджета, а затем потерянным рабочим временем бизнеса, от которого зависит и экономика города.