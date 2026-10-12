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Отключение света и воды в Киеве: как будут работать школы
В Киеве формат обучения в школах будет зависеть от ситуации безопасности, наличия электроэнергии и воды и возможности обеспечить надлежащие условия для детей. При длительных отключениях или невозможности соблюдать санитарные требования учреждения могут переходить на дистанционное обучение.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Киевские школы во время блекаутов
Если технические возможности позволяют, школы будут использовать резервные источники питания и освещения, в том числе генераторы, инверторы и зарядные станции.
При недостаточном освещении учителя смогут проводить занятия в устном формате, пока условия не улучшатся. Если же обеспечить безопасное пребывание детей в помещении невозможно, обучение организуют онлайн.
- При каких условиях школа перейдет на дистанционный формат
Отсутствие водоснабжения может стать основанием для временного прекращения очных занятий. Школа должна соблюдать санитарные требования, а если из-за перебоев с водой выполнить их не удастся, ученики будут учиться дистанционно до восстановления необходимых условий.
Переход на онлайн-учебу возможен и в случае повреждения здания, длительного обесточивания или других чрезвычайных обстоятельств, связанных с войной. В таких случаях дистанционный формат может быть введен для всего заведения.
- Где будут учиться дети по очному формату
При благоприятной ситуации безопасности уроки будут проходить в школьных помещениях. При воздушной тревоге учащиеся и педагоги должны перейти к укрытию.
Если обычное место обучения использовать невозможно, город может привлекать свободные помещения других учебных заведений. Такой механизм называют «образовательной миграцией»: обучение организуют в помещениях школ или детских садов, где можно обеспечить необходимые условия.
- Как будут проходить онлайн-уроки
К дистанционным занятиям смогут приобщаться остающиеся в столице дети, а также школьники, временно находящиеся за ее пределами. При необходимости для учащихся будут обустраивать рабочие места в школьных укрытиях.
Если учитель по военным обстоятельствам не может безопасно добраться до заведения, он по согласованию с администрацией будет проводить уроки онлайн с безопасного места.
При изменении формата обучения администрация школы будет сообщать родителям через определенные каналы коммуникации.
- Что следует учесть родителям
Во время воздушной тревоги дистанционный урок приостанавливается, чтобы ученики и учитель могли перейти в безопасное место. После этого занятия могут продолжить или перейти к следующему уроку по расписанию.
Родителям рекомендуют следить за сообщениями школы и проверять электронный дневник, где публикуют актуальную информацию об обучении. В начале онлайн-занятия педагог отмечает присутствующих. Если ребенок не присоединился к уроку, родители получают уведомление.
Следовательно, единого формата для всех школ на случай перебоев не предусмотрено: решение будет зависеть от обстоятельств в конкретном заведении. Определяющими остаются безопасность детей и работников, доступность коммунальных услуг и возможность продолжать обучение в надлежащих условиях.
Напомним, в Харькове открыли десятую подземную школу, приспособленную для очного обучения детей в условиях постоянной угрозы российских обстрелов.