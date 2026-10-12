Відключення світла й води в Києві: як працюватимуть школи

У Києві формат навчання в школах залежатиме від безпекової ситуації, наявності електроенергії та води й можливості забезпечити належні умови для дітей. За тривалих відключень або неможливості дотримуватися санітарних вимог заклади можуть переходити на дистанційне навчання.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Київські школи під час блекаутів

Якщо технічні можливості дозволятимуть, школи використовуватимуть резервні джерела живлення й освітлення, зокрема генератори, інвертори та зарядні станції.

За недостатнього освітлення вчителі зможуть проводити заняття в усному форматі, доки умови не покращаться. Якщо ж забезпечити безпечне перебування дітей у приміщенні буде неможливо, навчання організують онлайн.

За яких умов школа перейде на дистанційний формат

Відсутність водопостачання також може стати підставою для тимчасового припинення очних занять. Школа має дотримуватися санітарних вимог, а якщо через перебої з водою виконати їх не вдасться, учні навчатимуться дистанційно до відновлення необхідних умов.

Перехід на онлайн-навчання можливий і в разі пошкодження будівлі, тривалого знеструмлення або інших надзвичайних обставин, пов’язаних із війною. У таких випадках дистанційний формат можуть запровадити для всього закладу.

Де навчатимуться діти за очного формату

За сприятливої безпекової ситуації уроки проходитимуть у шкільних приміщеннях. Під час повітряної тривоги учні та педагоги мають перейти до укриття.

Якщо звичне місце навчання використовувати неможливо, місто може залучати вільні приміщення інших закладів освіти. Такий механізм називають «освітньою міграцією»: навчання організовують у приміщеннях шкіл або дитячих садків, де можна забезпечити необхідні умови.

Як проходитимуть онлайн-уроки

До дистанційних занять зможуть долучатися діти, які залишаються в столиці, а також школярі, які тимчасово перебувають за її межами. За потреби для учнів облаштовуватимуть робочі місця в шкільних укриттях.

Якщо вчитель через воєнні обставини не може безпечно дістатися до закладу, він за погодженням з адміністрацією проводитиме уроки онлайн з безпечного місця.

У разі зміни формату навчання адміністрація школи повідомлятиме батьків через визначені канали комунікації.

Що варто врахувати батькам

Під час повітряної тривоги дистанційний урок призупиняють, аби учні та вчитель могли перейти в безпечне місце. Після цього заняття можуть продовжити або перейти до наступного уроку за розкладом.

Батькам рекомендують стежити за повідомленнями школи та перевіряти електронний щоденник, де публікують актуальну інформацію про навчання. На початку онлайн-заняття педагог відзначає присутніх. Якщо дитина не приєдналася до уроку, батьки отримують сповіщення.

Отже, єдиного формату для всіх шкіл на випадок перебоїв не передбачено: рішення залежатимуть від обставин у конкретному закладі. Визначальними залишатимуться безпека дітей і працівників, доступність комунальних послуг та можливість продовжувати навчання в належних умовах.

Нагадаємо, у Харкові відкрили десяту підземну школу, пристосовану для очного навчання дітей в умовах постійної загрози російських обстрілів.