Партнерами Сомхишвили являются семья бывшего вице-президента "Роснефти" и российские пропагандисты, - Иванов

Как установил в своем расследовании журналист и ведущий Сергей Иванов, российский криминальный авторитет Тамаз Сомхишвили связан совместным бизнесом с семьей российских пропагандистов Давлетьяровых, глава которой глава Фаварис Давлетьяров является бывшим вице-президентом корпорации "Роснефть", его сын Борис – банкиром и партнером "Газпрома", а второй – Ренат – режиссером антиукраинских фильмов. Членов этой семьи журналисты "УП" заметили в компании депутата ОПЗЖ Абрамовича.

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Об этом Иванов рассказал в своем блоге на Цензор.нет.

"Сомхишвили был одним из акционеров австрийской компании Power-Solutions Vertriebs вместе с Двори Бадули, Сергеем Столбовым, своим родственником Анзором Сомхишвили, Джани Михайловым и Маркусом Труммером. Затем все грузинские акционеры вышли из состава компании, а ее переписали на известного российского банкира Бориса Давлетьярова. Семья Давлетьярова давно и тесно связана с путинским режимом. Отец Бориса Давлетьярова Фаварис – последний в СССР глава нефтяного Комитета, позже – вице-президент "Роснефти". Напомню, что эта компания – один из экономических столпов режима путина, является кормушкой непосредственно российского президента и возглавляется одним из его ближайших друзей – Игорем Сечиным", - пишет журналист.

Он напомнил, что брат Бориса Давлетьярова Ренат – известный в России режиссер-пропагандист, президент гильдии продюсеров РФ. В 2013 году он публично поддержал вторжение России в Украину, за что был включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В 2019 году он снял по государственному заказу пропагандистский фильм "Донбасс. Окраина", в котором прославляются боевики непризнанных республик. Фильм был одобрен министром культуры РФ Мединским.

"Что касается самого Бориса Давлетьярова, то этот персонаж тесно связан с российской агентурой в украинском парламенте. В частности, расследователи УП нашли пророссийского нардепа из ОПЗЖ Игоря Абрамовича именно на вилле Давлетьярова на Лазурном берегу", – отметил Сергей Иванов.

В своем блоге журналист опубликовал подробную схему бизнес-империи Тамаза Сомхишвили и призвал общественность приобщиться к ее изучению. По мнению Иванова, Сомхишвили является лицом, угрожающим национальной безопасности Украины.

Сергей Иванов напомнил, что Тамаз Сомхишвили подал иск в Киевскую городскую государственную администрацию с требованием возместить ему якобы нанесенный ущерб во время неосуществленной реконструкции Харьковской площади в размере 100 млн долларов (или участок земли, эквивалентный размеру площади). Несмотря на то, что он и его адвокат Тарас Думич представляют его как британского инвестора, журналисты выяснили, что он гражданин России и соучредитель предприятия НПК "Штурмовики Сухого", на котором ремонтируются российские боевые самолеты. Также выяснилось, что Тамаз Сомхишвили и пророссийский грузинский политик Бидзина Иванишвили – давние бизнес-партнеры, что подтверждается информацией из государственных реестров. Кроме того, Сохмишвили подозревают в связях с криминальным авторитетом Шакро Молодым, который агитировал заключенных вступать в ЧВК "Вагнер".