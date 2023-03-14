Партнерами Сомхішвілі є родина колишнього віце-президента "Роснєфті" і російські пропагандисти, - Іванов

Як стверджує у своєму розслідуванні журналіст та ведучий Сергій Іванов, російський кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі пов’язаний спільним бізнесом з родиною російських пропагандистів Давлетьярових, глава якої голова Фаваріс Давлетьяров є колишнім віце-президентом корпорації "Роснєфть", його син Борис – банкіром та партнером "Газпрому", а другий – Ренат – режисером антиукраїнських фільмів. Членів цієї родини журналісти "УП" помітили у компанії депутата ОПЗЖ Абрамовича.

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Про це Іванов розповів у своєму блозі на Цензор.нет.

"Сомхішвілі був одним з акціонерів австрійської компанії Power-Solutions Vertriebs разом із Дварі Бадулі, Сергієм Столбовим, своїм родичем Анзором Сомхішвілі, Джані Михайловим і Маркусом Труммером. Потім всі грузинські акціонери вийшли зі складу компанії, а її переписали на відомого російського банкіра Бориса Давлетьярова. Сім’я Давлетьярова давно і тісно пов’язана з путінським режимом. Батько Бориса Давлетьярова Фаваріс – останній у СРСР голова нафтового Комітету, пізніше – віце-президент "Роснєфті". Нагадаю, що ця компанія – один з економічних стовпів режиму путіна, є годівничкою безпосередньо російського президента і очолюється одним з його найближчих друзів – Ігорем Сечіним", - пише журналіст.

Він нагадав, що брат Бориса Давлетьярова Ренат – відомий у Росії режисер-пропагандист, президент гільдії продюсерів Росії. У 2013 році він публічно підтримав вторгнення Росії до України, за що був включений до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. А 2019 року він зняв за державним замовленням пропагандистський фільм "Донбасс. Окраина", в якому прославляються бойовики невизнаних республік. Фільм був схвалений міністром культури росії Мединським.

"Що стосується самого Бориса Давлетьярова, то цей персонаж тісно пов'язаний із російською агентурою в українському парламенті. Зокрема, розслідувачі УП знайшли проросійського нардепа з ОПЗЖ Ігоря Абрамовича саме на віллі Давлетьярова на Лазурному березі", - зазначив Сергій Іванов.

У своєму блозі журналіст опублікував детальну схему бізнес-імперії Тамаза Сомхішвілі та закликав громадськість долучитися до її вивчення. На думку Іванова, Сомхішвілі є особою, яка загрожує національній безпеці України.

Сергій Іванов нагадав, що Тамаз Сомхішвілі подав позов до Київської міської державної адміністрації з вимогою відшкодувати йому нібито завдані збитки під час реконструкції нездійснену Харківської площі у розмірі 100 млн доларів (або площу, еквівалентну розміру площі). Попри те, що він та його адвокат Тарас Думич представляють його як британського інвестора, журналісти з’ясували, що він є громадянином Росії і співзасновником підприємства НПК "Штурмовики Сухого", на якому ремонтуються російські бойові літаки. Також з’ясувалося, що Тамаз Сомхішвілі та проросійський грузинський політик Бідзіна Іванішвілі є давніми бізнес-партнерами, що підтверджується інформацією з державних реєстрів. Крім того, Сохмішвілі підозрюють у зв’язках з кримінальним авторитетом Шакро Молодим, який агітував ув’язнених вступати до ЧВК "Вагнер".