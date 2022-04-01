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Почему сейчас быть коррупционером хуже, чем быть оккупантом

  • Владимир Клименко
    Владимир Клименко

    банкир, глава наблюдательного совета ПАТ "Укринком"

Можно долго говорить о коррупции, изъевшей нашу страну. Сейчас самое время переосмыслить свою жизнь

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Помимо вооруженной войны, мы сражаемся за экономическую безопасность Украины. Не каждый умеет стрелять, но все украинцы обязаны помогать в пределах своих возможностей. Мы сражаемся против террористов, проводящих геноцид населения нашей страны. 

Уничтожение людей всех возрастов, объектов инфраструктуры и экономики. Боеспособность армии и уверенность украинцев базируется, в том числе, на простых вещах: финансовая возможность, наличие рабочих мест, доступ к технологиям. 

Меня приятно удивляет объем денег, который поставляют в Украину наши партнеры и союзники из международных организаций и конкретных стран. Это дает мне надежду на то, что у нас все будет хорошо. Нам следует разумно распределить эти деньги, отправить их не только на восстановление школ, дорог, заводов и инфраструктурных объектов. Необходимо приумножить средства. 

Можно долго говорить о коррупции, изъевшей нашу страну. Сейчас самое время переосмыслить свою жизнь. К сожалению, причиной этому послужили трагические события. Нельзя возвращаться в предыдущую точку, в которой Украина была одной из самых коррумпированных стран Европы.  

Коррупция в Украине играет на стороне оккупантов. Все наворованное и вывезенной за пределы украинской экономики сейчас бы пригодилось нашей армии и нашим гражданам. Российская идеология, которую до сих пор не выкорчевали в Украине, базируется на бедных людях. Кремлевские пропагандисты в своей деятельности опирались на бедные индустриальные регионы. Мол, вам плохо жить, но ничего страшного, мы дадим вам зарплаты, пенсии и защиту от ограбивших вас "бандеровцев".

Человек со своим делом, с достойной зарплатой никогда не поведется на увещевателей из Кремля. Человек, интегрированный в глобальные финансовые, технологические и культурные процессы, не заинтересован в подачках со стороны. Ему есть что защищать, у него есть активы, есть перспективы на будущее. Тотальная коррупция и наплевательское отношение к законам привели к тому, что в Украине все время существовал пласт населения, заглядывающий в рот кремлевских террористов. Все наворованное вернулось к нам бедностью, а бедность стала плацдармом для первого нападения со стороны оккупанта.

Война началась в 2014 году с аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. В ее результате только мой бизнес потерял десятки миллионов долларов, а по итогам коррупционных действий представителей власти мой банк лишили лицензии. Если бы тогда государство озаботилось вопросом спасения бизнеса, я бы получил рефинансирование и не был бы вынужден увольнять тысячи сотрудников. 

Сначала Кремль отобрал часть моего бизнеса, а следом и коррупционеры попытались его добить. Мой случай не единичный. Банки косили без разбора, представители различных органов и организаций "обилечивали" бизнес при любом президенте и премьере. Я уверен, что большая часть этих денег уезжала за пределы украинской экономики. С иностранных инвесторов требовали взятки за возможность работы в Украине. Вместо того чтобы системно привлекать их для инвестирования в нашу страну. 

В целом украинский бизнес потерял и теряет десятки миллиардов долларов с началом войны в 2014 году.

Я убежден, что коррупционер по уровню своего вреда для государственности тождественен оккупанту и террористу. Кремль уничтожает мирное населения и объекты инфраструктуры. А сколько дорог, заводов, фабрик и аэропортов не построили только потому, что кто-то украл деньги? А сколько детей не родилось, потому что у их родителей нет достойной зарплаты или возможности открыть свое дело?

За победой в войне обязана последовать победа над коррупцией. Над всеми этими "мутными решалами", которые “обилечивают”, “организовывают темы”, не пускают в Украину инвесторов, набивают только свои карманы и не думают об окружающих их людях.

Напомню, что первая попытка отобрать Крым произошла в 1992 году, потом в 1994 году, следом в 2014. То есть происходящий сейчас российский терроризм — это пик всей подрывной, агрессивной и человеконенавистнической политики Кремля в отношении Украины. Даже после 2014 года часть чиновников и бизнесменов продолжала работать с россиянами, иметь с ними финансовые отношения и относиться к этой стране, словно ничего не произошло.

Этому следует положить край. 