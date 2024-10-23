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Правительство Франции профинансирует программу усовершенствования украинской Госаудитслужбы

Правительство Франции профинансирует программу усовершенствования украинской Госаудитслужбы
Фото: ua.depositphotos.com

Государственная аудиторская служба Украины и правительственное Французское агентство международного технического сотрудничества Expertise France приступили к масштабной программе по обмену опытом и совершенствованию системы мер государственного финансового контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

Программа, финансирование которой возьмет на себя французское правительство, предусматривает ряд общих мер, направленных на правовое, техническое и организационное усовершенствование Госаудитслужбы.

Она продлится полтора года и будет работать по трем основным направлениям:

1) законодательное и нормативно правовое обеспечение деятельности аудиторов;

2) усовершенствование методики проведения контрольных мероприятий с целью эффективного использования бюджетных средств;

3) алгоритмы практической работы: как происходит планирование проведения мер контроля, выбор объектов ГФК, обработка информации проверок, способы и виды применения санкций против нарушителей.

Глава Госаудитслужбы Алла Басалаева отметила важность сотрудничества украинского и французского правительств в сфере контроля за эффективным использованием бюджетных средств. Она напомнила, что в сентябре произошло историческое событие, тесно связанное с евроинтеграционными процессами, а именно – получение Госаудитслужбой полномочий европейской Службы координации борьбы с мошенничеством (Anti-fraud coordination service, AFCOS).

Руководитель службы отметила, что Украина заинтересована в опыте деятельности органов финансового контроля именно Франции, ведь они во многом схожи в своей функциональности к Госаудитслужбе.

Сообщается, что правительственные органы и финансовые инспекционные структуры Франции также проявляют прямой интерес к деятельности Госаудитслужбы Украины, в частности, в сфере проведения мероприятий государственного финансового контроля (ДФК) во время тендерных закупок.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко