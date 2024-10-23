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Уряд Франції профінансує програму вдосконалення української Держаудитслужби

Уряд Франції профінансує програму вдосконалення української Держаудитслужби
Фото: ua.depositphotos.com

Державна аудиторська служба України та урядове Французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France розпочали масштабну програму з обміну досвідом та вдосконалення системи заходів державного фінансового контролю.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Програма, фінансування якої візьме на себе французький уряд, передбачає низку спільних заходів, спрямованих на правове, технічне та організаційне удосконалення Держаудитслужби.

Вона триватиме півтора роки та працюватиме за трьома основними напрямками:

1) законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності аудиторів;

2) удосконалення методики проведення контрольних заходів з метою ефективного використання бюджетних коштів;

3) алгоритми практичної роботи: як відбувається планування проведення заходів контролю, вибір об’єктів ДФК, обробка інформації перевірок, способи та види застосування санкцій проти порушників.

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва наголосила на важливості співпраці українського та французського урядів у сфері контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. Вона нагадала, що у вересні відбулася історична подія, яка тісно пов’язана з євроінтеграційними процесами, а саме – отримання Держаудитслужбою повноважень європейської Служби координації боротьби з шахрайством (Anti-fraud coordination service, AFCOS).

Очільниця служби зазначила, що Україна зацікавлена в досвіді діяльності органів фінансового контролю саме Франції, адже вони багато в чому подібні у своїй функціональності до Держаудитслужби.

Повідомляється, що урядові органи та фінансові інспекційні структури Франції також виявляють прямий інтерес до діяльності Держаудитслужби України, зокрема у сфері проведення заходів державного фінансового контролю (ДФК) під час тендерних закупівель.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко