Призрак пандемии. Как украинцы создали ажиотаж на медикаменты в первые дни войны

В первые дни войны украинцы побежали в аптеки и начали скупать лекарства, а точнее, все, что могли, на всякий случай. Раньше человек, даже если он хронически болен, покупал одну упаковку лекарственных средств на определенный период лечения. Здесь же люди на фоне паники покупали по 3-5 упаковок.

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Об этом рассказывает в интервью Delo.ua директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко. В первую очередь речь идет о взрыве спроса на обезболивающие, антидепрессанты, противовирусные препараты, успокаивающие. Здесь и возник временный дефицит.

Впрочем, по словам Руденко, сейчас налаживаются все логистические цепочки поставок лекарств.

"Заняло время и внутреннее перемещение препаратов из одних аптек в другие. Похожее было в начале пандемии два года назад, когда граждане "вымели" все маски, дезинфекторы, противовирусные препараты, шприцы и спирт. Сейчас все стало на место. И отчасти о тех временах смешно вспоминать", – говорит он.

Эксперт убежден, что ажиотажа на лекарства в зонах, где нет боевых действий, не прослеживается. На других территориях могут возникать перебои со снабжением некоторых групп препаратов. Но директор АПАУ считает, что в ближайшее время все наладится.

"Не будет импорта, сами справимся. Сегодня у нас очень мощная и современная фармацевтическая промышленность. Инсулин, к примеру, иностранные компании доставляют с помощью гуманитарных конвоев. Его будет достаточно. И наши производители его выпускают", – утверждает он.

Большинство украинцев сегодня снабжаются инсулином бесплатно. В программу "Доступное лекарство" он входит. Людей обеспечивают через аптеки, а возмещает их стоимость Национальная служба здоровья Украины.

"Да, возможно, в первую неделю или несколько дней был определенный "вакуум" с обеспечением инсулинами, но сейчас я о таких проблемах не знаю, хотя регулярно общаюсь с компаниями и госорганами", – признается Владимир Руденко.

Напомним, во время военного положения Госнадзор будет проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары с целью фиксации их стоимости. Контролируют цены, в частности, на этанол (раствор 96%); нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные; антибактериальные лекарственные средства отечественные.