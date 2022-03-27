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Економіка
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Привид пандемії. Як українці створили ажіотаж на медикаменти у перші дні війни

Привид пандемії. Як українці створили ажіотаж на медикаменти у перші дні війни

У перші дні війни українці побігли до аптек і почали скуповувати ліки, а точніше, все, що могли, про всяк випадок. Раніше людина, навіть якщо вона хронічно хвора, купляла одну упаковку лікарських засобів на певний період лікування. Тут же люди на тлі паніки купували по 3-5 упаковок.

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Про таке розповідає в інтерв’ю Delo.ua директор Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Володимир Руденко. У першу чергу йдеться про вибух попиту на знеболювальні, антидепресанти, противірусні препарати, заспокійливі. Тут і з'явився тимчасовий дефіцит.

Втім, по словах Руденка, наразі налагоджуються усі логістичні ланцюги постачання ліків.

"Зайняло час і внутрішнє переміщення препаратів з однієї аптеки до інших. Схоже було на початку пандемії два роки тому, коли громадяни "вимели" усі маски, дезінфектори, противірусні препарати, шприци і спирт. Зараз усе стало на місце. І про ті часи смішно згадувати", – каже він.

Експерт переконаний, що ажіотажу на ліки в зонах, де немає бойових дій, не прослідковується. На інших територіях можуть виникати перебої з постачанням деяких груп препаратів. Але директор АПАУ вважає, що найближчим часом усе налагодиться.

"Не буде імпорту, самі собі дамо раду. Сьогодні у нас дуже потужна і сучасна фармацевтична промисловість. Інсулін, приміром, іноземні компанії доставляють за допомогою гуманітарних конвоїв.  Його буде вдосталь. Та й наші виробники його випускають", – стверджує він.

Більшість українців сьогодні забезпечуються інсуліном безкоштовно. У програму "Доступні ліки" він входить. Людей забезпечують через аптеки, а відшкодовує їх вартість Національна служба здоров'я України.

"Так, можливо, у перший тиждень чи кілька днів був певний "вакуум" з забезпеченням інсулінами, але зараз я про такі проблеми не знаю, хоча регулярно спілкуюсь з компаніями і держорганами", – зізнається Володимир Руденко.

Нагадаємо, під час воєнного стану Держнагляд проводитиме щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари з метою фіксації їхньої вартості. Контролюватимуть ціни, зокрема, на етанол (розчин 96%); нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні; антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні.

Автор:
Максим Беркаль