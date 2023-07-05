Украина готова ратифицировать соглашение о ЗСТ с Турцией

В Украине все готово для того, чтобы ратифицировать Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией, которое было подписано еще 3 февраля 2022 года.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Во время беседы с Омером Болатом, министром торговли Турции, украинская сторона выразила готовность предпринять необходимые шаги по ратификации Соглашения о свободной торговле и начать переговоры по пересмотру документа в 2024 году.

Турция уже долгое время является важнейшим торговым партнером Украины в регионе, написала она. В 2022 году объем торговли между двумя странами достиг $6,30 млрд, и сотрудничество в этом направлении очень ценится. Поэтому соглашение открывает перспективы для украинского бизнеса и создает новые возможности для турецких партнеров в Украине.

Свириденко добавила, что во время встречи с министром торговли Турции также были обсуждены несколько важных вопросов, в частности Черноморская зерновая инициатива, вопросы об инвестициях и восстановлении Украины.

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

Переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговли продолжались более 10 лет. Это произошло 3 февраля 2022 на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Кроме соглашения о ЗСТ, в Мариинском Дворце также подписали еще несколько важных для Украины соглашений:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслей;

соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики;

изменения в соглашение по усилению сотрудничества между правоохранительными органами стран.

После подписания Украиной соглашения о ЗСТ с Турцией у обеих стран значительно увеличиваются возможности расширения бизнеса. Аналитики YouControl выяснили, кто сегодня больше экспортирует, в каких отраслях украинский бизнес может дать тур туркам на их рынке и что для этого нужно.