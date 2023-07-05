Україна готова ратифікувати угоду про ЗВТ із Туреччиною

В Україні все готово для того, щоб ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною, яка була підписана ще 3 лютого 2022 року.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час бесіди з Омером Болатом, міністром торгівлі Туреччини, українська сторона висловила готовність здійснити необхідні кроки для ратифікації Угоди про вільну торгівлю і розпочати переговори щодо перегляду документу у 2024 році.

Туреччина вже довгий час є важливим торговельним партнером України в регіоні, написала вона. У 2022 році обсяг торгівлі між двома країнами досяг $6,30 млрд, і співпраця в цьому напрямку дуже цінується. Тому дана угода відкриває перспективи для українського бізнесу та створює нові можливості для турецьких партнерів в Україні.

Свириденко додала, що під час під час зустрічі з міністром торгівлі Туреччини також було обговорено кілька важливих питань, зокрема Чорноморську зернову ініціативу, питання щодо інвестицій та відновлення України.

Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі

Переговори про підписання угоди про зону вільної торгівлі тривали більше 10 років. Це сталося 3 лютого 2022 року на зустрічі у Києві президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Крім угоди про ЗВТ, у Маріїнському Палаці також підписали ще кілька важливих для України угод:

рамкову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей;

угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики;

зміни до угоди щодо посилення співпраці між правоохоронними органами країн.

Після підписання Україною угоди про ЗВТ із Туреччиною в обох країн значно збільшуються можливості для розширення бізнесу. Аналітики YouControl з'ясували, хто сьогодні більше експортує, у яких галузях український бізнес може дати тур туркам на їхньому ринку і що для цього потрібно.