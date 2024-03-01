Украинским предпринимателям разрешили использовать в ТМ название государства, его международный код и имитацию малого Герба

Украинские предприниматели смогут официально использовать в своих торговых марках название государства, его международный буквенный код, а также имитацию малого Государственного Герба.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что соответствующий приказ №19944, регулирующий процесс получения соответствующих разрешений, Минэкономики приняло 27 февраля 2024 года.

"Этот приказ создает правовые условия для деятельности Комиссии по предоставлению разрешения на использование в торговой марке официального названия и международного буквенного кода государства Украины и/или на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины. Деятельность Комиссии будет способствовать защите национальной символики и соответствия использования официальных символов государства в коммерческих целях", – говорится в сообщении.

В частности, в приказе подробно определены задачи и полномочия Комиссии, порядок ее формирования, условия предоставления разрешений, а также процедурные аспекты подачи ходатайств и их рассмотрения. Также устанавливаются четкие требования к ходатайствам и порядку их представления, что упрощает процесс получения разрешений для граждан и предпринимателей.

"Министерство продолжает работу по усовершенствованию нормативно-правового регулирования функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине. Новеллой приказа стало то, что не только граждане, но и юридические лица, созданные в установленном законодательством Украины порядке, смогут теперь реализовать свое право на использование в торговых марках официального названия и международного буквенного кода государства Украины и/или на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины", - отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Он добавил, что впервые заявители могут получить разрешение на включение в изображение торговой марки имитации малого Государственного Герба Украины, обратившись в эту Комиссию.

Напомним, что в Украине до сих пор нельзя было регистрировать торговые марки (знаки для товаров и услуг), изображающие или имитирующие государственные гербы, флаги и другие государственные символы, официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций.

Вместе с тем, государственная символика могла быть включена в торговую марку, как неохраняемые элементы, если на это было согласие компетентного органа или их владельцев.

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