Українським підприємцям дозволили використовувати в ТМ назву держави, її міжнародний код і імітацію малого Герба

Українські підприємці зможуть офіційно використовувати в своїх торговельних марках назву держави, її міжнародний літерний код, а також імітацію малого Державного Герба.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Зазначається, що відповідний наказ №19944, який урегульовує процес отримання відповідних дозволів, Мінекономіки ухвалило 27 лютого 2024 року.

"Цей наказ створює правові умови для діяльності Комісії з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України. Діяльність Комісії сприятиме захисту національної символіки та забезпеченню відповідності використання офіційних символів держави в комерційних цілях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у наказі детально визначено завдання та повноваження Комісії, порядок її формування, умови надання дозволів, а також процедурні аспекти подання клопотань та їх розгляду. Також встановлюються чіткі вимоги до клопотань та порядку їх подання, що спрощує процес отримання дозволів для громадян та підприємців.

"Міністерство продовжує роботу з удосконалення нормативно-правового регулювання функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Новелою наказу стало те, що не тільки громадяни, але й юридичні особи, створені в установленому законодавством України порядку, зможуть тепер реалізувати своє право на використання в торговельних марках офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна та/або на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України", - зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Він додав, що вперше заявники мають можливість отримати дозвіл на включення до зображення торговельної марки імітації малого Державного Герба України, звернувшись до цієї Комісії.

Нагадаємо, що в Україні досі не можна було реєструвати торговельні марки (знаки для товарів та послуг), що зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, тощо.

Разом з цим, державна символіка могла бути включена до торговельної марки, як елементи, що не охороняються, якщо на це була згода компетентного органу або їх власників.

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