"Вряд ли есть еще одна страна, которая сейчас реформируется больше, чем Украина", — Инес Роша, региональный директор IFC в Европе

Сколько средств нужно на восстановление Украины? Какие отрасли экономики больше всего пострадали от войны? Куда готовы вкладывать средства иностранные инвесторы? Как частный сектор может привлечь деньги на восстановление страны? Почему реформу энергетики больше нельзя откладывать? Об этом в интервью Delo.ua рассказала новый региональный директор IFC в Европе Инес Роша.

– Какие сейчас приоритеты IFC в Украине? Изменилось ли что-нибудь в процессе получения вашего финансирования во время войны?

С самого первого дня вторжения россии IFC неуклонно поддерживает Украину. Хотя наши принципы остаются неизменными, наши инструменты и стратегия все же претерпели изменения. В начале мы сосредоточились на предоставлении краткосрочной поддержки, в частности, гарантии и ликвидности, чтобы обеспечить устойчивость частного сектора и доступ к товарам и услугам первой потребности. Сейчас мы переходим к долгосрочному финансированию, включая капитальные инвестиции, имеющие огромное значение для восстановления критических секторов.

– В начале 2024 года была информация, что IFC мобилизовала почти 1 миллиард долларов для восстановления частного сектора Украины. Изменилась ли эта цифра сейчас и будет ли она расти в будущем?

Да, эта цифра выросла с начала 2024 года. За все время с начала вторжения по состоянию на сегодняшний день мы выделили $1,4 млрд на нужды частного сектора Украины — $859 млн с нашего собственного счета и до $600 млн, мобилизованных от партнеров. Одной из важнейших инициатив стала Программа мероприятий по повышению экономической устойчивости (ERA) стоимостью $2 млрд, работа в рамках которой для поддержки частного сектора Украины началась в декабре 2022 года. Наши инвестиции охватывают такие сектора как торговля, новейшие технологии, агробизнес, а также микро-, малые и средние предприятия (ММСП) — все они имеют решающее значение для экономической стабильности и роста.

Однако нам необходима поддержка доноров для снижения рисков. Вот почему мы применили механизмы смешанного финансирования, привлекая средства таких партнеров, как Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Канада, США и Европейская комиссия (ЕК), чтобы расширить масштаб и приступить к более рискованным и значимым проектам. Мы ожидаем, что каждый доллар льготного финансирования будет иметь почти семикратный эффект, то есть $1 млрд льготной поддержки поможет снизить риск около $7 млрд частных инвестиций.

Как я отмечала, на сегодняшний день IFC выделила финансирование на сумму $1,4 млрд для частного сектора Украины, включая мобилизованные средства. Нашим приоритетом было поддержать экономическую деятельность, оказывая поддержку посредством ликвидности и оборотного капитала. Недавние транзакции IFC в Украине как раз отражают этот подход:

Торговое финансирование: мы выдали гарантии на сумму $399 млн через программу торгового финансирования IFC, чтобы поддержать экспорт и импорт товаров первой потребности и зерновых.

мы выдали гарантии на сумму $399 млн через программу торгового финансирования IFC, чтобы поддержать экспорт и импорт товаров первой потребности и зерновых. Агробизнес: мы поддержали этот ключевой для Украины сектор, предоставив финансирование в размере $465 млн., а также внедрили в сотрудничестве с правительством государства электронные аграрные расписки, чтобы увеличить доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей.

мы поддержали этот ключевой для Украины сектор, предоставив финансирование в размере $465 млн., а также внедрили в сотрудничестве с правительством государства электронные аграрные расписки, чтобы увеличить доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей. Финансовый сектор: мы инвестировали $50 млн в три механизма распределения рисков с украинскими банками, что позволило им выдать кредиты на сумму $100 млн микро- и малым предприятиям, в том числе мелким сельхозпроизводителям. Также для поддержки сектора мы инвестировали $145 млн в ведущую лизинговую компанию Украины.

Сектор новейших технологий: мы предоставили $60 млн фонду прямых инвестиций Horizon Capital Growth Fund IV, помогая ему достичь целевого размера $350 млн, чтобы поддержать быстрорастущие IT-компании в Украине и Молдове. IFC также осуществила две общие инвестиции с фондом в поддержку украинских компаний Miratech и PrePly.

мы предоставили $60 млн фонду прямых инвестиций Horizon Capital Growth Fund IV, помогая ему достичь целевого размера $350 млн, чтобы поддержать быстрорастущие IT-компании в Украине и Молдове. IFC также осуществила две общие инвестиции с фондом в поддержку украинских компаний Miratech и PrePly. Поддержка вынужденно переселенных лиц (ВПЛ): мы сделали возможным доступ к кредитным историям заемщиков за рубежом и в сотрудничестве с компанией Santander Poland реализовали транзакцию по передаче существенного риска (SRT), которая позволила смягчить требования к капиталу банков. Благодаря этому украинским предпринимателям, переехавшим в Польшу, было выделено $50 млн новых кредитов.

Глядя в будущее, мы ожидаем, что суммы наших инвестиций будут продолжать расти параллельно с тем, как мы будем привлекать больше донорского финансирования и получать дополнительные гарантии для уменьшения рисков. Имея эти ресурсы, мы полностью готовы реализовать портфель проектов на общую сумму $1,4 млрд , уделяя главное внимание секторам с высокими потребностями, таким как энергетика, логистика, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство и производство строительных материалов.

– По данным Всемирного банка, Украина нуждается в восстановлении почти $500 млрд. Изменились ли эти цифры, учитывая масштабные разрушения критической инфраструктуры? Какие отрасли в Украине больше всего пострадали, и какие уже уверенно восстанавливаются?

К сожалению, с каждым месяцем эта сумма растет.

К наиболее пострадавшим отраслям относятся инфраструктура, энергетика и жилье . Критическая инфраструктура, как дороги, мосты и железные дороги, понесла значительный ущерб, что негативно повлияло на транспортные услуги и логистику. Энергетический сектор также испытал серьезные сбои, ведь электростанциям и распределительным сетям был нанесен значительный ущерб. Жилищный фонд, еще одна важная сфера, испытал массовые разрушения, что привело к выселению и перемещению миллионов людей.

Несмотря на вызовы, некоторые секторы демонстрируют устойчивость и восстановление. Сектор агробизнеса, например, достиг довоенного уровня экспорта. Кроме того, благодаря инвестициям и предпринимательскому рвению, набирает обороты сектор новейших технологий. Украинские банки хорошо перенесли шок от вторжения россии и являются относительно прибыльными, ликвидными и хорошо капитализированными.

– Как частный сектор может реализовать свой потенциал и помочь привлечь больше средств для восстановления Украины? О каких цифрах идет речь и какие отрасли могут привлечь наибольшее количество средств?

Частный сектор должен играть решающую роль в долгосрочной реконструкции и экономическом обновлении Украины. Однако важнейшим условием для этого будет устранение препятствий для частного финансирования путем внедрения ощутимых реформ, обеспечения четкой нормативно-правовой базы и принятия мер по уменьшению рисков. Ускоренная программа реформ дала бы частному сектору возможность покрыть почти треть потребностей, оцененных в последней Быстрой оценке нанесенного ущерба и потребностей восстановления Группы Всемирного банка (RDNA3) – около $500 млрд, что примерно в 2,8 раза превышает ВВП в 2023 году . Реформы также могут создать дополнительные возможности на сумму $280 млрд, в первую очередь в инфраструктуре, энергетике и телекоммуникациях. Есть три основных пути разблокирования этих возможностей.

Во-первых, нам нужно рассмотреть сквозные реформы, которые будут необходимы для привлечения большего количества частных инвестиций. Среди них, в частности, уменьшение влияния государства путем реформирования и, наконец, приватизация государственных предприятий; повышение возможности правительства чаще вводить государственно-частное партнерство; укрепление финансового сектора, включая урегулирование проблемных кредитов.

Во-вторых, существуют специфические для каждого сектора стратегии увеличения частных инвестиций именно в этот сектор. Например, энергетические реформы могли бы увеличить участие частного сектора с $2,2 млрд до $36 млрд и обеспечить дополнительные $100 млрд , если бы этот сектор был либерализирован путем конкуренции, свободного ценообразования, погашения задолженности по ПСО и совершенствования нормативно-правовой базы для аукционов по возобновляемым источникам энергии и договоров купли-продажи электроэнергии.

В сфере транспорта и логистики потребности в финансировании на восстановление оцениваются в $73,7 млрд в течение следующих 10 лет, с потенциальными $40 млрд в виде дополнительных возможностей частного сектора при правильных реформах. Под такими реформами понимается стимулирование конкуренции в пассажирских перевозках, повышение эффективности пунктов пересечения границы и поощрение участия частного сектора через коммерциализацию железнодорожного и внутреннего водного транспорта и ГЧП для инфраструктурных проектов.

Отрасль телекоммуникационных услуг могла бы привлечь дополнительные $3,4 млрд частных инвестиций благодаря укреплению цифровой инфраструктуры и ГЧП на услуги электронного правительства. В жилом секторе, одном из наиболее пострадавших секторов, убытки оцениваются в $56 млрд, а потребности на восстановление - в $80 млрд. К ключевым реформам относятся необходимость в разработке современной государственной политики в жилищном секторе, которая помогла бы формализовать рынки аренды жилья, упорядочить городское планирование, возродить ипотечный рынок путем решения вопросов защиты прав кредиторов и рынков капитала.

Третий путь состоит в привлечении правильных стратегических инвесторов, которые принесут свой опыт и прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в ключевые сектора. Институции финансирования развития, такие как ЕБРР и IFC, могут способствовать этому процессу.

Однако самих по себе реформ недостаточно. Необходимы инвестиционно привлекательные проекты.

В то время как реформы и пул инвестиционно привлекательных проектов важны, не менее важна и льготная поддержка. За последние пять лет IFC достигла 7-кратного среднего левериджа в проектах, поддерживаемых за счет смешанного финансирования в разных странах мира.

– С начала года IFC не раз отмечала необходимость инвестиций в энергетическую сферу в Украине. Сейчас в Украине энергетический кризис, часть ТЭЦ повреждена, некоторые уничтожены. Как такая ситуация влияет на решение поддерживать энергетический сектор? Зимой прошлого года было также немало ударов по энергосистеме, но тогда речь не шла об инвестировании в энергетику, что сейчас повлияло на смену позиции?

На наше решение поддержать этот сектор оказал большое влияние энергетический кризис в Украине. С момента вторжения Украина потеряла около 19 гигаватт из 40 гигаватт установленной мощности, что порождает острую потребность в немедленных действиях для поддержки сектора. Частные инвесторы могли бы удовлетворить весомую долю его потребностей в реконструкции с помощью правильных реформ и политических мер. К ним относятся тарифные реформы, усиление конкуренции, усовершенствование регуляторной базы и укрепление электросетей.

Возобновляемая энергетика, в частности, открывает значительные возможности. IFC активно работает над ближайшими во времени возможностями, чтобы стимулировать выработку альтернативных бизнес-моделей, а также готовится к среднесрочному расширению при условии, что ключевые реформы будут приняты. К примеру, мы сотрудничаем с ведущим игроком в сфере возобновляемой энергетики, чтобы создать предприятие, главными активами которого будут ветряные электростанции мощностью 200 МВт и установка для хранения энергии на 10 МВт. Кроме того, мы исследуем портативные солнечные системы и решения накопителей, которые могли бы предложить экстренную поддержку в случае необходимости.

IFC также положила начало инициативе Группы Всемирного банка RENEW Ukraine, чтобы создать рынок для масштабных проектов по возобновляемой энергетике, подключенных к сети, по конкурентным тарифам. Цель состоит в том, чтобы к 2040 году добавить в энергосистему Украины 20 гигаваттов ветровой и солнечной энергии и 5 гигаваттов аккумуляторных систем накопления энергии.

Хотя недавние события подчеркнули необходимость перехода к возобновляемой энергетике, мы уже долгие годы неукоснительно поддерживаем энергетический сектор. Преодолев вызовы и используя возможности в секторе ВИЭ, Украина может добиться большей энергетической безопасности, создать устойчивость и повысить экологическую устойчивость.

– IFC отмечает важность реализации не только энергетических реформ, но и реформ в других секторах. Какие реформы сейчас приоритетны? Каких успехов добилась Украина в процессе реформ по состоянию на 2024 год?

В сотрудничестве с Группой Всемирного банка правительство Украины определило ряд важных реформ, необходимых для восстановления и восстановления в таких сферах, как управление, конкуренция, земля и финансовый сектор. Реформы в энергетическом секторе, включая либерализацию цен на энергоносители, имеют ключевое значение, поскольку они могут разблокировать дополнительные инвестиционные возможности частного сектора на сумму $97 млрд.

Несмотря на вызовы Украина значительно продвинулась во внедрении ключевых реформ. Так, например, в феврале был принят знаковый закон о реформировании государственных предприятий и другой, позволяющий фермерам использовать электронные аграрные расписки как залог для улучшения доступа к финансированию. Кроме того, замена фиксированного зеленого тарифа прозрачным аукционным механизмом поощрения для генерации энергии из ВИЭ помогает популяризировать устоявшиеся энергетические практики.

Украина также приняла активные меры для уменьшения рисков для инвесторов путем новой политики, которая согласуется с ее программой вступления в ЕС и Планом мер по Украине. Так, для повышения прозрачности и защиты интересов инвесторов были введены изменения по снижению налогов, освобождению от уплаты импортных пошлин и антикоррупционным мерам.

В целом, приверженность Украины реализации ключевых реформ в сочетании со стратегическим партнерством с международными организациями, такими как Группа Всемирного банка, подчеркивает ее решимость решить структурные проблемы и заложить основу долгосрочной устойчивости и восстановления.

– А как насчет государственно-частного партнерства (ГЧП)? IFC активно поддерживала эту реформу до полномасштабного вторжения, и были первые успешные проекты в портовом секторе. Продолжается ли эта работа?

Государственно-частные партнерства продолжают быть краеугольным камнем программы реформ в Украине. Они помогают привлечь знания и инвестиции частного сектора в развитие инфраструктуры и экономического роста. Поддержка государственно-частного партнерства со стороны IFC, которая началась еще до вторжения, продолжается непрерывно, более того, мы и сейчас работаем над реализацией успешных партнерств в рамках выполнения важных проектов.

Несмотря на сложную операционную среду, Украина продемонстрировала свою приверженность государственно-частному партнерству через законодательные реформы и меры государственной политики, направленные на упрощение процедур и привлечение капитала и ноу-хау частного сектора. Принятие, например, ожидаемого в ближайшее время законопроекта о концессиях и ГПП будет способствовать повышению эффективности и ускорит темпы внедрения проектов ГПП.

Сотрудничество IFC с партнерскими международными финансовыми организациями по реальным возможностям, включая концессию портового терминала Черноморск, подчеркивает нашу приверженность продвижению ГЧП в Украине. Внесение изменений в нормативную базу о ГЧП, позволяющих совмещать государственное финансирование с частным финансированием, еще больше повышает инвестиционную привлекательность проектов ГЧП и облегчает их реализацию.

Эти продолжающиеся усилия по модернизации законов и нормативных актов о ГЧП в сочетании с оптимизированными процедурами и упрощенными процессами одобрения проектов создают благоприятную среду для участия частного сектора в проектах восстановления и восстановления. Реализация этих реформ будет решающим для разблокирования большего количества частных инвестиций и стимулирования устойчивого развития во всех секторах.

– Куда сейчас инвестируют иностранные партнеры в Украине и почему? Ведь это значительные риски – от одного ракетного удара в считанные минуты можно потерять целый бизнес.

Принимая во внимание наличие страхования военных/политических рисков и других инструментов смягчения рисков, иностранные инвесторы начали по-другому воспринимать Украину как потенциальное место инвестирования.

Телекоммуникации вызывают значительный интерес из-за растущего спроса на цифровую связь и телекоммуникационные услуги. Потенциал Украины по возобновляемым источникам энергии и глобальный переход к устойчивым источникам энергии стимулируют инвестиции в проекты чистой энергетики, а плодородные почвы и сельскохозяйственные ресурсы делают Украину привлекательным местом для инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность.

ИТ-сектор в Украине также стал ключевым двигателем экономического роста и инноваций, поскольку иностранные инвестиции привлекают украинскую квалифицированную рабочую силу и технологический опыт. И иностранные партнеры признают востребованность строительных материалов в восстановлении Украины, привлекая инвестиции в отрасль. Инвестиции в строительные материалы будут важны для восстановления инфраструктуры и поддержки усилий по восстановлению экономики.

– Международная Конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) только завершилась, расскажите о состоявшихся ключевых соглашениях и подписаниях.

Во время Конференции по восстановлению Украины было объявлено несколько соглашений и инициатив для поддержки частного сектора и работы по восстановлению Украины. Вот список важнейших из них:

Инвестиция в сектор телекоммуникационных услуг:

Совместная оценка IFC и ЕБРР: Было объявлено о знаковом проекте в телекоммуникационной отрасли на сумму до $435 млн. Проект, инициированный NJJ Holding, Horizon Capital и "Датагруп-Воля", имеет целью осуществить слияние оператора фиксированной связи "Датагруп-Воля" мобильным оператором страны Lifecell для создания ведущего интегрированного национального оператора телекоммуникационных услуг. Это создаст условия для осуществления наибольшей прямой иностранной инвестиции в Украину с начала вторжения россии.

Гарантия Европейской Комиссии (ЕК):

Программы лучшего будущего: Украина: IFC и ЕК объявили о гарантии на сумму €367,5 млн, чтобы разблокировать дальнейшее финансирование частного сектора, направленное на предприятия в отраслях промышленности и инфраструктуры, с упором на минимизацию изменений климата. Программа имеет целью мобилизовать более €1 млрд в виде инвестиций частного сектора.

Поддержка транспортного сектора:

Модернизация грузового речного флота УДП: IFC работает над финансированием модернизации грузового речного флота Украинского Дунайского пароходства (УДП), чтобы повысить его энергоэффективность и выносливость, что позволит увеличить торговые потоки вдоль реки Дунай.

Развитие возобновляемой энергетики:

Ветроэнергетические проекты: IFC подписала мандатные письма и проводит комплексную проверку, чтобы мобилизовать около $345 млн для строительства в Украине новой ветроэнергетической мощности в размере 350 мегаватт.

Поддержка МСП:

Альянс устойчивости МСП: IFC присоединилась к Альянсу устойчивости МСП, начатого правительством Украины для усиления и поддержки малых и средних предприятий путем улучшения бизнес-среды, укрепления институтов и расширения доступа к финансированию.

Расширение сотрудничества в сфере торгового финансирования:

Партнерство с Deutsche Bank: IFC и Deutsche Bank объявили о расширении сотрудничества в сфере торгового финансирования, чтобы увеличить доступ к финансированию для украинских экспортеров и импортеров, тем самым способствуя трансграничной торговле и ввозу в страну крайне необходимых товаров первой потребности.

– Недавно вы заняли должность нового регионального директора в Европе. Какой месседж вы хотели бы донести до украинского бизнеса и руководителей страны?

Каждому украинцу: неважно, ведете ли вы собственный бизнес, работаете ли на передовой или поддерживаете свою общину, хочу сказать: мы восхищаемся вашей силой. Ваша способность адаптироваться, внедрять инновации и упорство, с которым вы боретесь, является свидетельством вашего несокрушимого духа.

И правительству Украины: в эти трудные времена ваше руководство и видение важнее, чем когда-либо. Меня радует прогресс, которого мы достигли во время войны – вряд ли есть хоть одна другая страна, которая сейчас реформируется больше, чем Украина. В долгосрочной перспективе именно это будет вашим важнейшим и устоявшимся инструментом минимизации рисков.