Полмиллиарда долларов для создания нового мобильного оператора – IFC объявила о новых инвестициях в украинский бизнес

IFC и ЕБРР планируют выделить 435 млн. долларов на создание ведущего телекоммуникационного оператора в Украине и еще 367,5 млн. евро для разблокирования дальнейшего финансирования частного сектора.

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Об этом стало известно 11 июня на Конференции по восстановлению (URC), которая прошла в Берлине. IFC объявила ряд новых инициатив для поддержки частного сектора в Украине

Чтобы поддержать телекоммуникационный сектор Украины, IFC и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривают возможность финансирования соглашения между NJJ Holding, Horizon Capital и Датагруп-Volia.

Соглашение предусматривает слияние Датагруп-Volia, оператора фиксированной связи, с Lifecell, оператором мобильной связи. На это выделят 435 млн дол .

IFC и Европейская Комиссия (ЕК) также объявили о выделении 367,5 млн евро через программу Better Futures Program: RE-Ukraine для масштабирования инвестиций IFC в реальный сектор Украины. Ожидается, что инвестиции частного сектора в рамках программы превысят 1 миллиард евро в производство и инфраструктуру, уделяя особое внимание климатическому аспекту.

В транспортном секторе IFC сотрудничает с Украинским Дунайским пароходством (UDP) для финансирования программы обновления и модернизации речного грузового флота. Это приложение позволит увеличить торговые потоки через реку Дунай.

"Чрезвычайная устойчивость частного сектора вместе с поддержкой международного сообщества помогла Украине избежать экономического коллапса, но продолжение реформ будет ключевым для полного разблокирования финансирования частного сектора для реконструкции", - отметил Альфонсо Гарсиа Мора, вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибах.