Пів мільярда доларів для створення нового мобільного оператора – IFC оголосила про нові інвестиції в український бізнес

IFC та ЄБРР планують виділити 435 млн доларів на створення провідного телекомунікаційного оператора в Україні та ще 367,5 млн євро для розблокування подальшого фінансування приватного сектора.

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Про це стало відомо 11 червня на Конференції з відновлення (URC), яка пройшла у Берліні. IFC оголосила низку нових ініціатив для підтримки приватного сектора в Україні

Щоб підтримати телекомунікаційний сектор України, IFC і ​​Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядають можливість фінансування угоди між NJJ Holding, Horizon Capital і Датагруп-Volia.

Ця угода передбачає злиття Датагруп-Volia, оператора фіксованого зв’язку, з Lifecell, оператором мобільного зв’язку. На це виділять 435 млн дол .

IFC та Європейська Комісія (ЄК) також оголосили про виділення 367,5 млн євро, через програму Better Futures Program: RE-Ukraine для масштабування інвестицій IFC в реальний сектор України. Очікується, що інвестиції приватного сектору в рамках програми перевищать 1 мільярд євро у виробництво та інфраструктуру, приділяючи окрему увагу кліматичному аспекту.

У транспортному секторі IFC співпрацює з Українським Дунайським пароплавством (UDP) для фінансування програми оновлення та модернізації річкового вантажного флоту. Ця програма дозволить збільшити торгові потоки через річку Дунай.

"Надзвичайна стійкість приватного сектора разом із підтримкою міжнародної спільноти допомогли Україні уникнути економічного колапсу, але продовження реформ буде ключовим для повного розблокування фінансування приватного сектора для реконструкції", – зазначив Альфонсо Гарсіа Мора, віцепрезидент IFC у Європі, Латинській Америці та Карибах.