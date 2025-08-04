Как говорить с детьми о профессиях, чтобы через десятилетие их профессия была востребована

"Кем ты хочешь стать, когда вырастешь", — спросили меня в 10 лет родители и я тогда уверенно сказала: "учительницей". Ибо видела пример своих педагогов и искренне ими восхищалась.

Сейчас вопрос: "Какие профессии тогда интересны" я обсуждаю уже со своим 8-летним сыном. И в первую очередь при этом веду внутреннюю дискуссию: "Как соединить его суперсилы с тем, в чем будет нуждаться рынок в долгосрочной перспективе".

Этот внутренний диалог знаком многим родителям сейчас. Как Фонд, работающий с профессиональной ориентацией подростков, мы видим, как сильно война повлияла на вопрос выбора профессии. Особенно в тех случаях, когда дети растут без родительской опеки. А именно такая молодежь – главный фокус нашей работы.

Это наблюдение подтверждает и исследование Индекс будущего, инициированное Фондом Елены Зеленской. Согласно ему только 30% опрошенных молодых людей определились и могут назвать, кем хотели бы работать в 30 лет. Для сравнения средний показатель в странах ОЭСР, так называемом клубе успешных стран, вдвое выше — 60%.

Какие же профессии выбирают те подростки, обладающие видением своего будущего?

IT, дизайн, сферы здравоохранения, красоты, образование, юриспруденция. 7% опрошенных хочет стать предпринимателями.

А что нужно рынку в длительной перспективе?

Совместно с международной исследовательской компанией Ipsos наш фонд провел аналитику, в основу которой легли данные быстрой оценки рисков RDNA4 (исследования, проводимые украинским правительством в сотрудничестве с Всемирным банком, Европейским Союзом и ООН).

Согласно RDNA4, потребности восстановления Украины достигают $524 млрд долларов. Моделирование показывает — если Украина получит эту сумму, то для реализации проектов по восстановлению нужно будет дополнительно привлечь 1,5 млн человек.

В первую очередь, в таких секторах, как строительство, энергетика, добыча, транспорт и логистика, сельское хозяйство, торговля и переработка.

Среди профессий, где будет самый большой запрос — электрики, сварщики, водители грузовиков, специалисты в сфере добычи полезных ископаемых.

Если сравнить это с данными опросов подростков, то в некоторых сферах разрыв — десятикратный. Например, в энергетике требуется 12% дополнительных специалистов, но только 1% молодежи хочет работать в этом секторе.

Чем это чревато? Поскольку структурная безработица, которая сейчас есть на рынке, может обостриться. То есть будут люди, которые ищут работу, будут вакансии, но метки работодателя и работника не произойдет.

Это сигнал для государства, гражданского общества, бизнеса и международных партнеров – пора объединяться. Начать можно с 5 шагов.

Первое — если дети хотят быть предпринимателями, это желание нужно поощрять и популяризировать предпринимательство в тех сферах, которые нужны для восстановления. "Не хочешь работать на производстве? Открой собственное маленькое, крафтовое производство". Мы в фонде уже интегрировали такой подход — проводим экскурсии на производства, швейные цеха, организовываем встречи со специалистами по приоритетным для восстановления сфер.

Второе – профессиональная ориентация должна стать частью инфраструктуры восстановления. Проекты восстановления должны включать и подготовку соответствующих специалистов, которые будут осуществлять эти проекты.

Третье – нужны современные, направленные на будущее системы профессиональной ориентации. Индекс будущего показывает, что только 17% детей проходили профориентационные тесты, 4% - посещали ярмарки вакансий, 7% - общались с карьерными советниками. Для большинства единственная профориентация – разговор с родителями (74%). Почему это происходит? Потому что профориентация часто выглядит устаревшей и не отвечает запросу молодежи.

Четвертое – профессиональная ориентация не должна быть только ответственностью родителей или школы. Она должна идти в связи с аналитикой трендов на рынке труда и инвестиционными приоритетами государства. Это наша общая ответственность.

Пятое – профессии для восстановления должны стать модными, в том числе и рабочие специальности. Поэтому должны совместно преодолевать стигматизацию и стереотипы. Во время одного из визитов в швейный цех я услышала от парня: "Мужчины таким не занимаются". Но когда он увидел на производстве мужчин закройщиков и сам попытался кроить одежду, то изменил свое мнение и готовится к поступлению на эту профессию. Практика расширяет кругозор.

Что в это время делать нам – родителям?

Не давить. Исследования показывают, что 24% подростков, испытывающих давление на обучение, имеют более низкие общие средние баллы, чем те, кого родители поддерживают.

Быть примером. Данные OECР показывают , что в подростковом возрасте дети воспринимают родителей как образец для формирования собственной профессиональной идентичности. Это не значит, что дети должны пойти по нашим стопам. А значит, должны быть ролевой моделью трудолюбия, ответственности, саморазвития — тех качеств, которые будут генетическим кодом профессионального «я» наших детей.

Мотивировать к получению практического опыта. У учащихся, имеющих хотя бы минимальный опыт работы еще во время обучения в школе, шансы на трудоустройство во взрослой жизни – больше. Их зарплата может быть на 5–10% выше, чем у сверстников без такого опыта. Стажировка параллельно со школой – частая практика в Германии, Дании, Швеции, Франции и Финляндии. С чего начать? Помогите ребенку составить свое первое CV, выберите с ребенком профессиональные курсы, которые ему интересны, поддержите психологически перед собеседованием.

Поощрять волонтерство. Молодые люди, занимающиеся волонтерством, имеют лучшие карьерные перспективы , более высокие доходы в среднем на 4-8% и более высокий уровень удовлетворенности работой в будущем. К примеру, в Литве почти 60% подростков волонтерят еще во время учебы в школе.

Углублять свои знания. Исследование , проведенное в государственных школах Англии, показало, что 58% родителей не полностью понимают, какие образовательные квалификации сегодня доступны молодежи. 61% опрошенных чувствуют, что не могут сориентировать детей в выборе профессионального пути.

Некоторые страны давно осознали, что ключ к профориентации детей – профориентация родителей. В Австралии благодаря программе PACTS для родителей проводят бесплатные воркшопы, где рассказывают, что потребует рынок, какие тренды, как качественно поддерживать детей. Этой программе уже больше 30 лет. В Канаде кроме тренингов оказывают семьям еще и финансовую помощь. В Великобритании благодаря программе The Brilliant Club – The Scholars Programme родители и дети не только совместно проходят воркшопы, но и посещают университеты и выпускные вечера в различных учебных заведениях, чтобы почувствовать дух будущей Альма-матер.

И в завершение два последних совета — самые главные, но и сложные одновременно. Во-первых, нужно принять, что дети взрослеют очень быстро. Поэтому не стоит откладывать профориентацию в 11 класс.

Во-вторых, не давите на себя. Да, думать о будущем тревожно, но лучше всего мы можем сделать для своих детей — сохранять спокойствие и быть для них опорой.