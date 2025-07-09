Как построить экосистему технического образования: кейс "Интерпайп"

Техническое образование в течение нескольких десятилетий оставалось вне фокуса общественного внимания. В результате промышленность осталась без молодых инженеров и квалифицированных рабочих. Один из примеров того, как преодолеть ситуацию, — опыт "Интерпайпа", который уже более шести лет инвестирует в построение экосистемы технического образования. В партнерстве с вузами, школами и профтехами компания возвращает интерес детей и молодежи к техническому образованию.

Упадок технического образования и дефицит специалистов

"Как и большинство компаний, мы имеем дефицит кадров, прежде всего рабочих специальностей. Речь идет прежде всего о квалифицированных специалистах, а именно токарей, операторов станков ЧПУ, слесарей и электромонтеров. Мы ежегодно закупаем новейшее оборудование, поэтому постоянно нуждаемся в рабочих, умеющих работать с автоматизированными линиями обработки. Не хватает и инженеров", — объясняет директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.

Тем временем молодежь в большинстве своем предпочитает гуманитарную профессию. На НМТ в этом году более 114 тыс. выпускников составили английский язык, в то время как физику, ключевую дисциплину для инженерных специальностей, всего 8,8 тыс. Не популярны у подростков и рабочие специальности в профтехах.

Начинается все со школы. Из-за устаревшего оборудования или его отсутствия уроки технологий (труда) во многих школах превратились в формальность. Физика и математика преподаются сложно. А у детей формируется мнение, что технические науки это тяжело и не интересно.

Чтобы вернуть интерес детей к техническим профессиям, более шести лет "Интерпайп" выстраивает экосистему технического образования, в которую вовлечены школы, ПТУ, вузы и производство. Этот подход предполагает не точечные инициативы, а системную работу по всей учебной цепочке – от школы до производства. Сегодня компания развивает два ключевых образовательных маршрута, которые помогают молодежи осознанно выбирать инженерную или рабочую профессию: школа — ПТУ — производство и школа — вуз — производство.

Как воспитать квалифицированного рабочего?

Для того чтобы заинтересовать и дать положительный опыт, на первом, школьном этапе "Интерпайп" вместе с городскими властями Днепра открыл 12 школьных локаций — это обновленные кабинеты труда и лаборатории мехатроники.

В обновленных кабинетах труда город сделал ремонт, а бизнес закупил оборудование — токарные, фрезерные станки, ручной и электроинструмент. Это не копии промышленного оборудования.

"Кабинет обновили всего год назад, но уроки труда уже стали самыми любимыми у школьников. И это не преувеличение: раньше дети скучали на этих занятиях, а теперь приходят в кабинет даже после уроков, потому что нашли какие-то чертежи и хотят что-то смастерить. Ученики с большим энтузиазмом посещают занятия, их радует и результат их работы, и сам процесс. То есть современное оборудование бесспорно повысило интерес молодежи к технической сфере", - рассказывает учитель днепровской гимназии №63 Владимир Гак.

Следующий шаг образовательной траектории – ПТУ. В 2024 году "Интерпайп" вместе с городскими властями обновил мастерскую ПТУ №2 в Днепре, где готовят операторов станков с ЧПУ — одну из самых востребованных специальностей для современного производства. Город отремонтировал помещение, сделал укрытие, а промышленники закупили станки, которые являются аналогами работающих на заводе. Кроме того, вместе со специалистами завода и преподавателями НТУ "Днепровская политехника" адаптировала обучающую программу к потребностям производства. Выпускника такой программы не нужно переучивать на производстве, а процесс адаптации – минимальный.

Путь будущих инженеров

Лаборатория мехатроники – новый формат для школ. Мехатроника – это сочетание нескольких технических направлений – механики, гидравлики, пневматики и электроники. На школьном уровне мехатроника может вводиться как в вариативную, так и в инвариантную часть обучения в специализированных лицеях. Городские власти производят в лабораториях ремонт, а "Интерпайп" закупает ноутбуки и конструкторы: это уменьшенные копии производственных линий, которые используются в европейских колледжах. Дети программируют настоящие контроллеры, управляют моделями автоматизированных систем. В настоящее время такие лаборатории были созданы в пяти школах, и работа продолжается.

"Дети по собственному желанию приходят в нашу лабораторию на кружки, что свидетельствует об их интересе к мехатронике. Им действительно нравится что-то составлять и программировать. Школьники понимают, что эта специальность не такая сложная, как это обычно представляют", - говорит учитель днепровского лицея №138 Егор Недбало, преподающий в лаборатории мехатроники.

Освоив основы программирования в лаборатории мехатроники и глубокие знания по математике и физике, следующим шагом образовательной траектории ребенка должен стать НТУ "Днепровская политехника", где обучают инженеров-мехатроников.

В 2019 году компания открыла первую лабораторию мехатроники в вузе на оборудовании Fischertechnik, а уже в 2020 году вторую лабораторию на тренажерах FESTO. Здесь студенты учатся работать с современными автоматизированными системами – программировать контроллеры, управлять манипуляторами и конвейерами.

"Лаборатории позволяют молодежи изучать технологические процессы. Наша задача — объяснить, каким образом работает завод: какое там оборудование, что означает автоматизация на производстве и где именно используются работы. Обучение построено так, что после программирования небольшого работа в лаборатории, затем во время экскурсий дети видят, как этот робот функционирует на реальном изделии. "Днепровская политехника" Сергей Худолий.

Кроме оборудования классов, мастерских и лабораторий "Интерпайп" регулярно устраивает для детей экскурсии на заводы, популяризирует точные науки через фановые занятия, проводит технические соревнования. Уже ежегодным стал конкурс Interpipe Mechatronic Lab, в котором соревнуются школьные команды мехатроники, независимо от того, есть в школе лаборатория или нет.

Инвестиция в будущее

Стратегия "Интерпайпа" в области технического образования — это системная долгосрочная работа. Несмотря на войну и все вызовы, "Интерпайп" не свернул эту деятельность. Компания убеждена, что сегодня бизнес должен помогать образованию преодолевать кризис. Ведь без качественно подготовленных инженеров и рабочих невозможно будет ни восстановить экономику страны, ни развивать промышленность в будущем. Поэтому компания не планирует останавливаться.