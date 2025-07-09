Як побудувати екосистему технічної освіти: кейс "Інтерпайп"

Технічна освіта протягом кількох десятиліть залишалася поза фокусом суспільної уваги. Як наслідок промисловість залишилась без молодих інженерів та кваліфікованих робітників. Один із прикладів того, як подолати ситуацію, — досвід “Інтерпайпу”, що вже понад шість років інвестує у побудову екосистеми технічної освіти. У партнерстві з вишами, школами та профтехами компанія повертає цікавіcть дітей та молоді до технічної освіти.

Занепад технічної освіти та дефіцит фахівців

"Як і більшість компаній, ми маємо дефіцит кадрів, передусім робітничих спеціальностей. Йдеться насамперед про кваліфікованих фахівців, а саме токарів, операторів верстатів ЧПК, слюсарів та електромонтерів. Ми щороку закуповуємо новітнє обладнання, тож постійно потребуємо робітників, які вміють працювати з автоматизованими лініями оброблення металу, верстатами з числовим програмним керуванням тощо. Не вистачає й інженерів", — пояснює директорка з комунікацій "Інтерпайп" Людмила Новак.

Тим часом молодь у своїй більшості віддає перевагу гуманітарному фаху. На НМТ цього року понад 114 тис. випускників склали англійську мову, тоді як фізику, ключову дисципліну для інженерних спеціальностей, лише 8,8 тис. Не популярні у підлітків і робітничі спеціальності у профтехах.

Починається все зі школи. Через застаріле обладнання чи його відсутність уроки технологій (праці) у багатьох школах перетворилися на формальність. Фізика та математика викладаються складно. А у дітей формується думка, що технічні науки — це важко й не цікаво.

Щоб повернути інтерес дітей до технічних професій, понад шість років "Інтерпайп" вибудовує екосистему технічної освіти, в яку залучені школи, ПТУ, виші та виробництво. Цей підхід передбачає не точкові ініціативи, а системну роботу по всьому навчальному ланцюжку — від школи до виробництва. Сьогодні компанія розвиває два ключові освітні маршрути, які допомагають молоді усвідомлено обирати інженерний чи робітничий фах: школа — ПТУ — виробництво та школа — виш — виробництво.

Як виховати кваліфікованого робітника?

Для того щоб зацікавити і дати позитивний досвід, на першому, шкільному, етапі "Інтерпайп" разом із міською владою Дніпра відкрив 12 шкільних локацій — це оновлені кабінети праці та лабораторії мехатроніки.

В оновлених кабінетах праці місто зробило ремонт, а бізнес закупив обладнання — токарні, фрезерні верстати, ручний та електроінструмент. Це не копії промислового обладнання. Тут діти отримують перший досвід знайомства з технікою, це дає їм змогу краще розуміти можливості технічних професій і більш свідомо обирати подальший освітній маршрут, не боятися "роботи руками".

"Кабінет оновили лише рік тому, але уроки праці вже стали найулюбленішими у школярів. І це не перебільшення: раніше діти нудились на цих заняттях, а тепер приходять до кабінету навіть після уроків, бо знайшли якісь креслення і хочуть щось змайструвати. Учні з великим ентузіазмом відвідують заняття, їх тішить і результат їхньої роботи, і сам процес. Тобто сучасне обладнання безперечно підвищило інтерес молоді до технічної сфери", — розповідає учитель дніпровської гімназії №63 Володимир Гак.

Наступний крок освітньої траєкторії — ПТУ. У 2024 році "Інтерпайп" разом із міською владою оновив майстерню ПТУ №2 у Дніпрі, де готують операторів верстатів з ЧПК — одну з найбільш затребуваних спеціальностей для сучасного виробництва. Місто відремонтувало приміщення, зробило укриття, а промисловці закупили верстати, які є аналогами тих, що працюють на заводі. Крім того, разом із фахівцями заводу та викладачами НТУ "Дніпровська політехніка" адаптувала навчальну програму до потреб виробництва. Випускника такої програми не треба перевчати на виробництві, а процес адаптації — мінімальний.

Шлях майбутніх інженерів

Лабораторія мехатроніки — новий формат для шкіл. Мехатроніка — це поєднання кількох технічних напрямів — механіки, гідравліки, пневматики та електроніки. На шкільному рівні мехатроніка може запроваджуватись як у варіативну, та і в інваріантну частину навчання у спеціалізованих ліцеях. Міська влада робить у лабораторіях ремонт, а "Інтерпайп" закуповує ноутбуки та конструктори: це зменшені копії виробничих ліній, які використовують у європейських коледжах. Діти програмують справжні контролери, керують моделями автоматизованих систем. Натепер такі лабораторії створили у п’ятьох школах, і робота триває.

"Діти за власним бажанням приходять у нашу лабораторію на гуртки, що свідчить про їхній інтерес до мехатроніки. Їм дійсно подобається щось складати та програмувати. Школярі розуміють, що ця спеціальність не така складна, як це зазвичай уявляють", — каже учитель дніпровського ліцею №138 Єгор Недбало, що викладає у лабораторії мехатроніки.

Опанувавши основи програмування у лабораторії мехатроніки та маючи глибокі знання з математики та фізики, наступним кроком освітньої траєкторії дитини має стати НТУ "Дніпровська політехніка", де навчають інженерів-мехатроніків.

У 2019 році компанія відкрила першу лабораторію мехатроніки у виші на обладнанні Fischertechnik, а вже 2020-го — другу лабораторію на тренажерах FESTO. Тут студенти вчаться працювати із сучасними автоматизованими системами — програмувати контролери, керувати маніпуляторами та конвеєрами.

"Лабораторії дозволяють молоді вивчати технологічні процеси. Наше завдання — пояснити, яким чином працює завод: яке там устаткування, що означає автоматизація на виробництві і де саме використовуються роботи. Навчання побудоване так, що після програмування невеликого робота у лабораторії, потім під час екскурсій діти бачать, як цей робот функціонує на реальному виробництві", — розповідає завідувач кафедри електропривода НТУ "Дніпровська політехніка" Сергій Худолій.

Крім обладнання класів, майстерень та лабораторій, "Інтерпайп" регулярно влаштовує для дітей екскурсії на заводи, популяризує точні науки через фанові заняття, проводить технічні змагання. Уже щорічним став конкурс Interpipe Mechatronic Lab, в якому змагаються шкільні команди мехатроніки, незалежно від того, є у школі лабораторія чи ні.

Інвестиція у майбутнє

Стратегія "Інтерпайпу" у галузі технічної освіти — це системна довгострокова робота. Попри війну та всі пов’язані виклики, "Інтерпайп" не згорнув цю діяльність. Компанія переконана, що сьогодні саме бізнес має допомагати освіті долати кризу. Адже без якісно підготовлених інженерів і робітників неможливо буде ані відновити економіку країни, ані розвивати промисловість у майбутньому. Тому компанія не планує зупинятися.