НАУ обжалует выговор МОН ректору Максиму Луцкому в суде: университет опровергает нарушение контракта

Национальный авиационный университет (НАУ) отреагировал на сообщение об объявлении МОНом выговора ректору Максиму Луцкому. В ЗВО заявили, что соответствующий приказ образовательного ведомства будет обжалован в суде.

"Как стало известно из сообщения в социальных сетях МОН, министр образования и науки Оксен Лисовой подписал приказ об объявлении выговора ректору Национального авиационного университета Максиму Луцкому. Основанием для выговора стало якобы нарушение законодательства об образовании и требований контракта (целевые показатели). Вместе с тем, о каких именно "нарушениях" идет речь, пока не известно, аргументов и мотивов такого решения Кадровой комиссией МОН до сих пор НАУ не предоставлено", - заявили в НАУ.

Там допустили, что к "нарушениям" целевых показателей деятельности университета МОН якобы были отнесены результаты по привлечению на обучение в НАУ иностранных студентов.

"И если такая информация соответствует действительности, то соответствующая позиция МОН по отношению к любому украинскому университету не выдерживает никакой критики. Поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, которая по объективным и безопасным вопросам делает невозможным увеличение количества иностранных студентов в нашем государстве. Вместе с тем, несмотря на вызовы войны, ректором НАУ за период с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день, был заключен ряд договоров о сотрудничестве с иностранными высшими учебными заведениями. Итогом такой работы стала реализация значительного количества межгосударственных научно-образовательных проектов, обучение студентов НАУ в Японии, старт программы по обучению студентов НАУ — пилотов гражданской авиации — в Чехии (при финансовой поддержке Правительства Чехии, общий размер которой 1 млн евро) и т.д.", - напомнили в университете.

Там также отметили, что аргументы НАУ по поводу отчета о работе ректора за прошлый год членами кадровой комиссии МОН даже не были заслушаны.

В университете заверили, что в ежегодном отчете ректором НАУ Максимом Луцким "была предоставлена исчерпывающая информация о результатах работы и уровнях достижения целевых показателей деятельности учреждения, определенных контрактом".

"Никаких нарушений, как и нарушений трудовой дисциплины, ректором НАУ допущено не было", - констатировали в университете. Поэтому "приказ МОН "О применении дисциплинарного взыскания к ректору Национального авиационного университета", говорится в заявлении.

Администрация НАУ также указала, что осуждает мотивированные попытки дестабилизации работы любых вузов в Украине.

Отмечается, что Национальный авиационный университет, по предварительным данным ЕГЭБО, в настоящее время входит в ТОП-5 украинских ЗВО (ТОП-3 столичных) по количеству поданных заявлений поступающих во время вступительной кампании – 2023.