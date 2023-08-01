НАУ оскаржить догану МОН ректору Максиму Луцькому в суді: університет спростовує порушення контракту

Національний авіаційний університет (НАУ) відреагував на повідомлення про оголошення МОНом догани ректору Максиму Луцькому. У ЗВО заявили, що відповідний наказ освітнього відомства буде оскаржено в суді.

"Як стало відомо з повідомлення у соціальних мережах МОН, міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору Національного авіаційного університету Максиму Луцькому. Підставою для догани стало нібито порушення законодавства про освіту та вимог контракту (цільові показники). Разом з тим, про які саме "порушення" йдеться, наразі не відомо, аргументів та мотивів такого рішення Кадровою комісією МОН до цього часу НАУ не надано", - заявили в НАУ.

Там припустили, що до "порушень" цільових показників діяльності університету МОН нібито були віднесені результати із залучення на навчання в НАУ іноземних студентів.

"І якщо така інформація відповідає дійсності, то відповідна позиція МОН стосовно будь-якого українського університету не витримує жодної критики. Оскільки в Україні триває повномасштабна війна, яка з об’єктивних та безпекових питань унеможливлює збільшення кількості іноземних студентів в нашій державі. Разом з тим, попри виклики війни, ректором НАУ за період з 24 лютого 2022 року і до сьогодні, було укладено низку договорів про співпрацю з іноземними вищими навчальними закладами. Підсумками такої роботи стала реалізація значної кількості міждержавних науково-освітніх проєктів, навчання студентів НАУ у Японії, старт програми з навчання студентів НАУ — пілотів цивільної авіації — у Чехії (за фінансової підтримки Уряду Чехії, загальний розмір якої 1 млн євро) тощо", - нагадали в університеті.

Там також зауважили, що аргументи НАУ стосовно звіту про роботу ректора за минулий рік членами кадрової комісії МОН навіть не були заслухані.

В університеті запевнили, що у щорічному звіті ректором НАУ Максимом Луцьким "була надана вичерпна інформація про результати роботи й рівні досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом".

"Жодних порушень, як і порушень трудової дисципліни, ректором НАУ допущено не було", - констатували в університеті. А тому, "наказ МОН "Про застосування дисциплінарного стягнення до ректора Національного авіаційного університету", йдеться в заяві.

Адміністрація НАУ також вказала, що засуджує мотивовані спроби дестабілізації роботи будь-яких закладів вищої освіти в Україні.

Зауважується, що Національний авіаційний університет, за попередніми даними ЄДЕБО, наразі входить у ТОП-5 українських ЗВО (ТОП-3 столичних) за кількістю поданих заяв вступників під час вступної кампанії - 2023.