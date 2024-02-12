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- Образование
- Дата публикации
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Образовательная компания STUDY.UA приглашает на выставку «Англоязычное образование за границей»
Событие состоится 17–18 февраля в Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv (ул. Набережно-Крещатицкая, 1). Что интересного ждет гостей выставки, для кого это событие и кому его точно не стоит пропускать – рассказываем ниже.
Кому будет интересно посетить это событие
Выставку следует посетить всем, кого интересуют перспективы получения англоязычного образования за рубежом, в частности:
- школьникам 8–11 классов, интересующихся получением среднего или высшего образования за границей, стремятся определиться со страной, университетом и специальностью для обучения;
- родителям, которые хотят понять, из чего вообще состоит процесс поступления и какие шаги следует сделать уже сейчас, чтобы подготовить ребенка к обучению за рубежом и помочь ему как можно лучше адаптироваться к зарубежной системе образования;
- родителям школьников, которые хотят заранее подобрать программы полезных англоязычных каникул для ребенка за границей или в Украине на лето 2024 года.
Что вы сможете сделать в течение выставки
- Познакомиться с представителями зарубежных учебных заведений.
В феврале в выставке принимают участие 20 вузов и средних школ из Европы, Канады, США, Великобритании и даже Австралии. На выставке вы сможете получить исчерпывающую информацию об учебных заведениях, узнать актуальные требования к поступлению и стоимость обучения. Вы сможете лично пообщаться с представителями вузов и школ, и задать им все интересующие вас вопросы.
Обратите внимание, что на выставке будут представлены только программы англоязычного образования .Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Получить консультацию от эксперта и прослушать образовательный семинар
На выставке вы сможете прослушать образовательный семинар по актуальным возможностям получения англоязычного образования за рубежом. Также вы сможете обратиться к образовательному эксперту и получить пошаговый план действий для поступления в зарубежное учебное заведение, опираясь на ваш уровень владения английским языком, академическую подготовку и глобальные академические цели.
- Выбрать программу летних каникул для ребенка
Приходите на выставку, чтобы узнать, как совместить изучение иностранных языков с экскурсиями, путешествиями, внеклассным отдыхом и знакомствами со студентами со всех уголков планеты. На выставке будут представлены 60 программ летних образовательных туров за границу летом 2024 для школьников 9–17 лет. Направления поездок: Великобритания, Канада, США, страны Европы, Сингапур.
Родители, которые пока не готовы отпускать ребенка так далеко, смогут выбрать среди каникулярных англоязычных программ в Киеве и Польше.
- Забронировать выбранную программу по специальной цене
В течение выставки будут действовать специальные цены на программы, представленные на мероприятии. Только 2 дня и исключительно для посетителей ивента.
Как принять участие в выставке
Участие в выставке бесплатное, но при обязательной предварительной регистрации на сайте мероприятия — https://bit.ly/3SO6LGR .